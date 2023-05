Clínica dental IMOI y sus implantes osteointegrados. Cirugía sin cortes y dientes en horas

Los implantes dentales, en los últimos años, han conseguido convertirse en una de las soluciones más populares para quienes desean corregir la falta de uno o varios dientes.

Hoy en día, existen diferentes técnicas y procedimientos aplicados por los especialistas para asegurar el éxito de la implantología dental, uno de los tratamientos más destacados es la cirugía mínimamente invasiva, sin cortes.

Clínicas como IMOI se han caracterizado por la realización de tratamientos con implantes osteointegrados, implementando procedimientos mínimamente invasivos, garantizando la calidad de sus tratamientos y la satisfacción de cada uno de sus pacientes.

Ventajas de los implantes osteointegrados Los implantes dentales osteointegrados se colocan dentro del hueso maxilar y este cicatriza uniéndose al implante dental como si fuera una raíz, lo cual permite su integración directa y duradera. La mayoría de los implantes osteointegrados están elaborados de titanio, ya que se trata de un material biocompatible, lo que significa que el organismo normalmente no lo rechaza, además tiende a ser mucho más resistente y, por tanto, con mayor durabilidad.

Una de las principales ventajas de este tipo de implantes es que se convierten en una solución permanente y segura para quienes han sufrido la pérdida de una pieza dental. Se diferencian de las dentaduras postizas en que son estables y permiten morder, masticar y hablar con toda confianza. Todo ello contribuye a que puedan mejorar la apariencia de la sonrisa y la autoestima de cada paciente.

Adicionalmente, los implantes dentales osteointegrados permiten preservar el hueso facial y ayudan a prevenir la pérdida ósea. Por otra parte, no requieren ser removidos para realizar la limpieza diaria, al tiempo que no causan daño a las piezas dentales vecinas.

Implantología dental con tecnología avanzada Recurrir a especialistas odontológicos para la colocación de implantes dentales osteointegrados es esencial para garantizar los mejores resultados. Tanto en Barcelona como en Ibiza, IMOI se ha distinguido por contar con un equipo de profesionales multidisciplinar y altamente cualificados para llevar a cabo este tipo de tratamientos. Además, cuenta con tecnología de punta e instalaciones modernas, asegurando la mayor seguridad y comodidad para los pacientes.

Los expertos de esta clínica dental cuentan con herramientas diagnósticas avanzadas como un T.A.C. dental de alta resolución, scanner oral o el sistema de navegación DTX de Nobelbiocare, así como instalaciones modernas e innovadoras como un quirófano de cirugía ambulatoria para la realización del cualquier tratamiento de cirugía guiada o de alta complejidad de implantes dentales.

Además del tratamiento de implantes dentales, IMOI brinda a los pacientes odontológicos soluciones diversas para mejorar la salud y la apariencia de sus dientes, como es la cirugía oral, ortodoncia, periodoncia o estética dental, entre muchos otros tratamientos que pueden consultarse a través de la página web.