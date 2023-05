¿Por qué lo venden como cosmética natural si sus envases son de plástico?

Con el paso de los años, el mercado de la cosmética sostenible ha ido creciendo progresivamente. Cada vez más empresas y emprendedores apuestan por este modelo de negocio, pensando no solo en obtener una rentabilidad, sino también en contribuir con el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, hay muchas marcas que, aunque ofrecen sus productos bajo el eslogan de cosmética natural sostenible, utilizan al mismo tiempo envases de plástico, lo que resulta contradictorio dado el carácter contaminante de este material. No obstante, hay empresas dedicadas a los productos de cosmética natural que verdaderamente apuestan por la sostenibilidad en todos los elementos de su producción. Un ejemplo de ello es la firma española Mainbo.

¿Por qué venden productos de cosmética si utilizan envases de plástico? Actualmente, el plástico es uno de los materiales más contaminantes de todo el mundo. Solo en 2021 se generaron más de 139 millones de toneladas de plástico, según los datos recopilados por la asociación sin fines de lucro Minderoo Foundation. Por lo tanto, la necesidad de reducir su uso o promover el reciclaje del mismo es una prioridad para el mundo y para toda empresa que se autodefina como una compañía sostenible. No obstante, aún hoy en día existen, por ejemplo, empresas que pese a denominar sus productos como cosmética natural, mantienen el uso de plástico en sus envases. Si bien se trata de productos elaborados a partir de ingredientes naturales, el uso de plástico termina convirtiéndose posteriormente en un elemento contaminante que causará daños en el medio ambiente.

Una compañía de cosmética verdaderamente natural y sostenible Ante esta situación, ha habido empresas que han destacado no solo por utilizar ingredientes totalmente naturales para formular sus productos de cosmética, si no por hacer uso de envases biodegradables o reciclados. Además, también pueden evitarse los packaging individuales de cada producto, para reducir residuos de un solo uso. Un ejemplo de ello es la firma Mainbo.

Esta empresa fabrica productos de cosmética natural, destinados principalmente a cuidar la salud de las personas y, al mismo tiempo, contribuir con el cuidado del medio ambiente.

Sus productos se distinguen en el mercado por ser fabricados completamente en España, no contener componentes tóxicos en sus fórmulas, ser ecofriendly, no testados en animales, zero waste y, por supuesto, por utilizar envases sostenibles. De hecho, la compañía cuenta con varias certificaciones, tales como la certificación de ingredientes naturales, de ingredientes orgánicos y de ingredientes veganos, otorgadas pro ACENE.

"Buscábamos realizar un packaging sostenible y biodegradable, pero al final nos dimos cuenta de que el más ecológico era el que no existía. Por ello decidimos añadir etiquetados al propio producto y evitar todos los packagings individuales de un solo uno, así nos centramos en el packaging exterior de cada envío que protegiese el producto y que fuese una caja de cartón respetuosa, junto a cinta adhesiva de papel y virutas de madera cuándo es necesario.", comentan Jon y Daniela, fundadores de Mainbo.

Por último, hay que mencionar que Mainbo actualmente también compensa sus emisiones de CO₂, con lo cual también contribuye a reducir el calentamiento global. En definitiva, toda compañía que se dé a conocer como natural y sostenible, debe intentar en lo posible que todo su proceso, incluyendo algo tan importante como el envase, también lo sea.