Optar por almohadas antiácaros y su importancia, con Euroallergy

Los ácaros son organismos microscópicos que viven en diversos materiales textiles. Estos pueden provocar alergias y enfermedades en algunas personas, especialmente en el caso que se encuentren en las almohadas u otros complementos de la cama. Para mejorar la salud y descanso, los científicos han creado diversos productos que mejoran la limpieza de los espacios. En este sentido, cabe destacar las almohadas antiácaros, fabricadas a partir de una fibra sintética concreta que evita la proliferación de los ácaros y de otros microorganismos que pueden afectar a las personas con problemas respiratorios. El producto se puede encontrar en tiendas como Euroallergy.

¿Cómo elegir una buena almohada antiácaros? En España, el 21,5 % la población sufre de alergia. Por esta razón, para algunas personas es fundamental encontrar buenas almohadas antiácaros.

En el momento de elegir, el primer paso es considerar los materiales.

Las almohadas hechas de plumas, lana u otras fibras tradicionales no son adecuadas para las personas alérgicas porque suelen contener muchos alergenos que entran en contacto con el cuerpo mientras se duerme.

Las fibras sintéticas, especialmente la fibra virgen hueca 100 % poliéster es una óptima solución para las personas alérgicas.

Para lograr una protección eficaz contra los ácaros, es posible recurrir a dos métodos diferentes. El primero es un tratamiento biocida que elimina los ácaros y otros alérgenos. El segundo método es el uso de una funda especial que actúa como una barrera impenetrable para los ácaros y otros alérgenos, evitando que se acumulen en la almohada y reduciendo el riesgo de reacciones alérgicas.

Por lo tanto, se sugiere que se utilicen almohadas antialérgicas y también fundas antiácaros para los colchones y edredones, de modo que toda la cama esté protegida contra los ácaros.

En cuanto a la limpieza, los expertos recomiendan almohadas que puedan lavarse en la lavadora de casa a temperaturas de 60 grados o más, ya que el agua caliente, a partir de los 60 grados, tiene la capacidad natural de erradicar ácaros y alérgenos.

Cómo son las almohadas de la empresa Euroallergy Las almohadas de Euroallergy son específicas para personas alérgicas y protegen de ácaros y otros alérgenos. Además de cumplir las características antes mencionadas, las almohadas son producidas con tecnología anti-aplastamiento. Gracias a esto, mantienen su forma durante más tiempo.

Todos los materiales usados por la empresa son respetuosos con el medioambiente y no contienen ningún tipo de químico nocivo. Asimismo, comercializa algunos artículos certificados por la European Center for Allergy Research Foundation.

Euroallergy es una tienda online comprometida con la salud y el bienestar de sus clientes. Por eso, todos sus productos están diseñados y fabricados con los más altos estándares de calidad y seguridad.