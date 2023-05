Tecnochufa ofrece sus máquinas de palomitas y máquinas de algodón dulce

Con la llegada del verano, se acercan las épocas de ferias y eventos al aire libre. No hay feria que no cuente con el aroma dulce del algodón de azúcar y palomitas recién preparadas.

En vista de la llegada de esta temporada, desde Tecnochufa, proponen a los negocios de hostelería aprovechar la oportunidad para ampliar sus servicios. La idea que presentan es introducir estos productos típicos de feria en establecimientos y espacios en los que no suele ser habitual encontrarlos: bares, restaurantes, terrazas, fincas para celebraciones, etc. Para ello, ponen a disposición sus máquinas de palomitas y máquinas de algodón dulce; con estas, es posible obtener productos de excelente calidad, para deleitar el paladar de pequeños y grandes.

Máquinas de palomitas, disponibles en Tecnochufa En Tecnochufa, disponen de diversas máquinas de palomitas, ideales para obtener un resultado profesional y sorprender en las ferias, fiestas u otros eventos realizados en los establecimientos de hostelería. Estas se encuentran en diferentes tamaños y capacidades, y destacan por su gran velocidad de producción. Un ejemplo de sus opciones es la TECNOPOP 8 OZ, con un diseño muy atractivo.

La misma permite preparar una porción de 200 gr en menos de 2 minutos, además de mantener las palomitas calientes. Las máquinas también están disponibles con otras capacidades, para un máximo de 20 OZ.

La empresa también dispone de carritos de diferentes tamaños. Estos incorporan un cajón en la parte inferior, cuyo espacio puede ser utilizado para guardar el maíz, aceite y envases necesarios, proporcionando una mayor comodidad al usuario.

Más máquinas ideales para eventos En su catálogo, Tecnochufa también cuenta con máquinas de algodón dulce, con tamaño compacto y uso flexible. Estas se ajustan perfectamente a ferias, cumpleaños, comuniones o cualquier otro tipo de eventos, ya que no existe límite de edad para comer algodones de azúcar.

Incorporan un bowl de acero inoxidable, cuyo diámetro puede ser escogido de acuerdo con los requerimientos del cliente, pero con capacidad para soportar los rigores de la alta demanda. Algunas de sus opciones incorporan una cúpula de policarbonato que sirve de protección contra bacterias y suciedad.

De igual modo, la firma pone a disposición otras maquinarias profesionales que resultan interesantes para su propuesta de verano. Ejemplo de ello son las máquinas para garrapiñar, para hacer y freír churros o para hacer horchata.

Con sus opciones, Tecnochufa abre la posibilidad a que los negocios de hotelería tradicional ofrezcan en sus instalaciones productos de consumo habitual en ferias y fiestas. Sus alternativas también están disponibles para profesionales ambulantes que quieran renovar sus equipamientos en la cercana época veraniega.