TEAsisTO, formación en especialistas en trastorno del espectro autista

La gente que padece el trastorno del espectro autista suele presentar diferentes desafíos para ser independientes y actuar con autonomía en el entorno social.

En muchos casos, estas situaciones no solo requieren tratamiento terapéutico, sino, además, el apoyo de un asistente personal especializado en este tipo de trastornos. Así lo destaca TEAsisTO, una organización que trabaja bajo un profundo compromiso con las personas que presentan trastornos del espectro autista.

Para ello, ofrece una opción de formación asequible y de calidad para los profesionales sanitarios, que les permite especializarse como asistentes personales para las personas con esta condición.

Una plataforma de formación especializada en el trastorno de espectro autista TEAsisTO es una organización dedicada al apoyo a las personas con trastorno del espectro autista, la cual ofrece una plataforma de formación especializada en este ámbito.

Sus programas formativos están dirigidos a múltiples profesionales del ámbito socio-sanitario y educativo, como psicólogos, educadores, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, etc.

Los participantes del programa, por su parte, adquieren los conocimientos necesarios para favorecer el desarrollo, el bienestar y la autonomía de las personas con este trastorno, así como para elaborar un plan de intervención para atender cualquier necesidad concreta fruto de esta condición.

El curso se divide en 5 bloques formativos, los cuales se imparten vía online, junto con un trabajo final donde se elabora un plan de vida independiente para adaptar a quienes presenta esta condición.

También incluye una mentoría al finalizar el curso, para afinar los conocimientos y habilidades aprendidos durante el proceso. De este modo, los participantes aprenden a marcar exigencias, establecer normas y manejar situaciones límites, como enfados, rabietas o conductas lesivas, bajo un enfoque cordial, respetuoso y amigable con sus respectivos pacientes.

Conectar a las familias con los asistentes personales La formación de asistentes personales es una parte importante en la labor de TEAsisTO. Sin embargo, su trabajo no se limita a este aspecto, ya que el objetivo de esta organización es ayudar a estos profesionales a conseguir un empleo con facilidad en este ámbito, al mismo tiempo que ayudan a las familias a solventar las necesidades de sus familiares con trastorno del espectro autista.

Para ello, cuenta con una bolsa de trabajo para asistentes personales en este ámbito, con el fin de facilitar su salida laboral, así como con una comunidad dedicada a estos especialistas, donde pueden compartir sus experiencias, inquietudes y las actividades que más les han ayudado durante su labor con personas afectadas por esta condición.

Al mismo tiempo, realizan un profundo trabajo con las familias que atraviesan por esta situación, a quienes les proporcionan toda la información necesaria para que puedan solicitar un asistente personal.

Además, realizan un asesoramiento individualizado para facilitar la valoración de la persona con trastorno de espectro autista, y ponen a su disposición la base de candidatos de su bolsa de empleo, para ayudar a las familias que lo necesitan a encontrar un profesional especializado en este ámbito.