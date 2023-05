¿Cuál es el límite de tiempo que un ciudadano puede permanecer en los Estados Unidos después de ingresar con Visa Waiver o ESTA?

En muchas ocasiones, para acceder a Estados Unidos es necesario adquirir un visado o permiso con antelación. Este proceso, además de llevar mucho tiempo, puede ser a veces complicado, puesto que se deben presentar muchos documentos y tener en cuenta diversos factores. En Allcanza han creado una app y página web para que los ciudadanos tengan todo lo necesario en una misma plataforma.

Los usuarios pueden consultar cuánto tiempo pueden quedarse en Estados Unidos si obtienen una Visa Waiver o ESTA.

¿Qué es el Programa Visa Waiver y cuánto tiempo dura su validez en Estados Unidos? El Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) de los Estados Unidos permite a los ciudadanos de ciertos países visitar EEUU por un período de hasta 90 días sin necesidad de obtener una visa. En cambio, los ciudadanos deberán solicitar una autorización online conocida como Electronic System for Travel Authorization (ESTA), que tiene una duración de 2 años.

Es importante tener en cuenta que este período tiene limitaciones y restricciones. En primer lugar, la estancia permitida de 90 días se aplica a cada entrada individual, por lo que si se deja los Estados Unidos y se desea volver a entrar en un futuro, el período se reinicia, aunque sea dentro del mismo año.

No obstante, los 90 días no pueden renovarse dentro de los Estados Unidos. Una vez que han pasado los días, el viajero debe abandonar el país, sin posibilidad de extender el período, ni tampoco con la opción de cambiar el estatus de su visa de no inmigrante a inmigrante, con algunas excepciones angostas.

En segundo lugar, el Programa Visa Waiver no permite la realización de actividades que generen ingresos o una compensación económica en los Estados Unidos. Por ello, los ciudadanos no podrán trabajar en su estancia allí, ni recibir pagos por servicios. Asimismo, no está permitida la inscripción a universidades estadounidenses.

Otro factor importante a tener en cuenta, es que la autorización ESTA no garantiza la entrada a los Estados Unidos. Con la autorización, los ciudadanos están autorizados a embarcarse en un medio de transporte solo hasta el puerto de aduanas. Los oficiales de aduanas y protección de fronteras son los que tienen la autoridad para autorizar o denegar la entrada a cualquier persona que no cumpla con los requisitos de elegibilidad o que pueda suponer un riesgo para la seguridad del país.

¿Es posible renovar la autorización del Programa Visa Waiver en los Estados Unidos? La autorización ESTA, con una duración de 2 años, puede renovarse en cualquier momento antes de que expire la autorización actual. No obstante, se recomienda que los viajeros soliciten una nueva autorización al menos 72 horas antes, ya que es posible que se necesite tiempo adicional para procesar la solicitud. Es importante que los ciudadanos se aseguren de que toda la información proporcionada sea precisa y esté actualizada, con el fin de evitar rechazos o denegaciones al entrar a Estados Unidos.

Todos estos trámites pueden hacerse siguiendo los procedimientos oficiales establecidos.