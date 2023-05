‘Alguien cuidara de nosotras cuando hayamos muerto’, la nueva obra del escritor Miguel Ángel Salinas

El ya consagrado escritor, Miguel Ángel Salinas, publica su nueva obra, ‘Alguien cuidará de nosotras cuando hayamos muerto’, una obra que la crítica define como “íntima, bonita y atractiva”. “Soy un gran amante de los parajes y montañas que me rodean. Los he recorrido andando y en bici. Al igual que Simona, la protagonista, me he encontrado solo, rodeado de montes, jabalís y buitres. Es una experiencia que me sobrecoge. Simona lleva eso de mí. También soporta la carga de una vida en soledad, alejada del hombre. Si a eso añadimos un pasado masacrado por el poder del dinero, descubriremos la verdadera esencia del libro”, añade el propio autor.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “un libro íntimo y reflexivo. Los pensamientos de Simona nos obligan a razonar con ella, a ponernos en su lugar. Su amor va más allá de la raza humana, proyectándose a cuanto la rodea. Pero ella, a pesar de su aislamiento e incultura, reconoce la injusticia y la impotencia sumisa de la pobreza. Aunque no encaje en su temperamento, de su rabia surgen unas ansias de venganza que la descolocan por completo”.

Así, el autor se dirige a todo tipo de público. “Contiene dosis de ternura, crudeza, emoción e intriga. Los amantes de la naturaleza se verán reflejados; los defensores de la España vaciada comprobarán que no solo es real, sino también virtual; los caciques no la entenderán; los habitantes de pequeños núcleos rurales me darán la razón; y los políticos se empecinarán en considerarla un argumento de ciencia ficción muy alejada de nuestros tiempos”, confiesa él mismo.

“Opinión de los medios” La novela más íntima, bonita y atractiva de este autor prescindible».

The New York Dolls Post

«Sensacional, una obra casi imperfecta. Parte integral de un todo que es oro puro».

The Wall Pink Journal

«Una obra valiente, humana y genial. Apasionada, de bella factura y de una autenticidad cuestionable».

The Stray Cats of Ecuador

«Libro bonito donde los haya. Si mi abuela viviera, se sentiría satisfecha. Nosotros no».

The Wuhan Daily

«Poch se ha vuelto a equivocar y esta pantomima de autor también».

La Crónica de Jalisco

Autor Lo habitual es indicar año y lugar de nacimiento, actividad profesional, estudios cursados, méritos, premios y demás zarandajas. Sin que sirva de precedente, el autor dejará caer que nació en Barbastro un día tormentoso del mes de agosto. Su madre no lo olvidará jamás (y no por la tormenta).

El resto se podría consultar en la Wikipedia, pero, desafortunadamente, no alcanza la notoriedad suficiente como para ser glosado en su infinita sapiencia. Puestos a reseñar lo sustancial, debe de remarcar que, mientras escribe estas líneas, permanece vivo; cuando los lectores lean esto, puede que no, tal y como está el patio… Premios no ha obtenido ninguno, ya lo adelanta, más bien castigos. Y su obra literaria es tan extensa como el firmamento infinito y estrellado, aunque la mayor parte inédita. ¿Por qué? Es posible preguntarlo a los editores.

De todos modos, no cree que les interese conocer acerca de un servidor. Su vida, insípida y anodina, les aburriría. Sin conocerles, seguro que es más interesante la suya. ¿Que qué sabrá él? Poco tirando a nada. Él se preocupa de lo suyo, que bastante tiene. Se atrevería a aconsejar, con el recato y respeto que merecen los lectores, que lean el libro. En cada una de las páginas, ya sea de modo encriptado o vehemente, les hará compañía. Juntos de la mano alcanzarán el final y entonces, justo entonces, le darán la razón. Todo lo que necesitaban saber sobre él lo habrán leído. Qué experiencia tan hermosa.