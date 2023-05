Las principales ventajas del suelo radiante refrescante de Akiter Renovables

Un sistema de climatización cada vez más usado que basa su funcionamiento en la instalación de una red de tubería bajo el suelo por la que circula agua fría o caliente es el suelo radiante.

Esto hace que los caños irradien calor o frío a la superficie para mejorar la sensación de confort.

Según indican los especialistas de Akiter Renovables, esta solución de climatización para el sector residencial es ideal para combinar con energías renovables como geotermia y aerotermia. Esta empresa se especializa en sistemas para el hogar que resultan eficientes desde el punto de vista energético y medioambiental.

Ventajas de la instalación de un suelo radiante refrescante En primer lugar, estas cañerías permiten que la temperatura se difunda de manera homogénea por toda la superficie, por lo que solo basta con que haya poca diferencia entre la temperatura del sistema y la de la habitación para conseguir un mayor confort. Entonces, la sensación física al caminar por una estancia que cuenta con este sistema de climatización es agradable, ya que se evita la frialdad del suelo en invierno.

En este sentido, el suelo radiante refrescante fija el calor o frío desde el suelo hasta aproximadamente un metro y medio de altura, de abajo hacia arriba. En cambio, en los sistemas de radiación o en aquellos que utilizan ventiladores el efecto es el contrario. Por este motivo, es habitual sentir los pies fríos a pesar de que el sistema de calefacción esté prendido.

Asimismo, se trata de un sistema eficiente que aprovecha la inercia térmica del suelo. De esta manera, el calor o el frío se distribuye lentamente pero de modo constante, reduciendo el consumo de energía. Otra ventaja es que el agua que va por los circuitos de tuberías no genera ningún tipo de ruido.

A su vez, la instalación de estos sistemas supone un ahorro de espacio, ya que no se requieren radiadores ni unidades de aire acondicionado colgantes. Esto resulta particularmente beneficioso en espacios pequeños. Por otra parte, el suelo radiante refrescante no requiere de ventiladores ni conductos, por lo que, en comparación con otros sistemas, se reduce la circulación de polvo y alérgenos. De este modo, se experimenta una mejora en la calidad del aire interior.

Suelo radiante refrescante de diseño personalizado con Akiter Renovables Esta empresa diseña e implementa sus propios sistemas de suelo radiante refrescante gracias al trabajo de un departamento técnico propio. Estos profesionales calculan y diseñan cada sistema de climatización según las necesidades específicas de cada proyecto y considerando los aislamientos del hogar, la zona climática, los usos y la geología, entre otros factores.

Gracias a Akiter Renovables es posible disponer del diseño e instalación de un sistema de suelo radiante refrescante alimentado con energía renovable para conseguir climatización en el hogar de manera eficiente y confortable.