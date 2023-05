La ropa preloved de Hibuy Market es sostenible

Es muy común encontrar en el armario prendas que desde hace tiempo no se utilizan, llegando a acumular muchas piezas innecesarias, sin saber cómo deshacerse de ellas.

En realidad, actualmente hay ropa suficiente para las personas, solo hay que hacerlas circular para hacer del vestirse un hábito más sostenible que beneficie a otros y al medioambiente.

Partiendo de esta necesidad, y con el objetivo de aportar una solución a ello, ha nacido la firma Hibuy Market, una empresa de ropa sostenible creada por mujeres y para mujeres, a través de la cual se comercializa únicamente ropa preloved, contribuyendo al cuidado del medioambiente.

Una tienda online de ropa sostenible para mujeres Actualmente, es una realidad que muchas personas viven de cierta manera envueltas en el efecto de fast fashion. Esta es una tendencia que durante los últimos años ha sido uno de los principales causantes de la acumulación innecesaria de ropa, que rápidamente pasa de moda y que acaba ocupando un espacio en el armario. El problema, por lo general, llega cuando se tiene que decidir qué hacer con esa ropa. Hay que considerar que el tiempo es oro y el espacio es siempre valiosos, sin mencionar que la acumulación de ropa y la compra excesiva de la misma crea un problema en términos de sostenibilidad.

La firma Hibuy Market se ha creado para ofrecer una solución, no solamente para las personas que no saben qué hacer con el exceso de ropa, sino también para darle una segunda vida a estas prendas y contribuir activamente con la sostenibilidad. Por lo tanto, se trata de una plataforma de ropa sostenible y accesible para todas.

Vender y comprar ropa de mujer a través de esta plataforma Hibuy es todo un universo online a través del cual se puede vender ropa y/o comprar la de otros. En otras palabras, es una empresa que promueve un armario 360º, pensado para todos. Si lo que se quiere es vender ropa que ya no se usa, lo que hay que hacer es acceder a la plataforma y solicitarlo a través de la opción “Vender Ropa”. Después de eso, la empresa se encargará de recogerla en el domicilio del usuario. Durante 4-5 días estará en valoración y, una vez que el usuario lo acepte, se pondrán a la venta y recibirá el porcentaje correspondiente. Todas las prendas que se hayan comprado al usuario y que hayan pasado los controles de calidad, se pondrán a la venta en la tienda online de Hibuy, entregándose al cliente en un período de entre 1 a 5 días. Por último, hay que destacar que, a través de esta empresa, también se dona y se recicla ropa, beneficiando a una gran cantidad de personas con ello.

En definitiva, la sostenibilidad se puede practicar incluso en la industria textil, y esto es justo lo que promueve Hibuy a través de su filosofía de trabajo, alargando la vida útil de las prendas y contribuyendo así con un futuro más ecológico, sostenible y donde todos tengan acceso a ropa de calidad.