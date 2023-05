Radonova y el control de la exposición de radón

El Real Decreto 1029/2022 que aprueba el reglamento sobre la protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, entre ellas al gas radón, se publicó en el Boletín Oficial de España el pasado 20 de diciembre.

Se trata de una sustancia radiactiva de origen natural que puede concentrarse en espacios interiores, como viviendas o lugares de trabajo, y que es una de las principales causas del cáncer de pulmón.

En este sentido, una de las medidas que establece el decreto es realizar medidas de la concentración del gas en determinados lugares de trabajo y mitigar su presencia cuando se supere el nivel de referencia de 300 Bq/m3. Para ello, Radonova proporciona los servicios de medida de gas radón desde 1989 qué además están acreditados según la norma ISO 17025.

Radonova, referente en medición de gas radón A raíz del accidente de Chernobyl ocurrido en 1986, el gobierno sueco encargó a un grupo de investigadores medidas de radiación no solo para Suecia sino para el resto del mundo. Así nació Radonova, que desde 1989 ha estado midiendo radón a gran escala. Su éxito fue tal que hoy en día es un referente mundial en la medida de gas radón, con presencia en más de 50 países. Además, cuenta con un personal versátil involucrado en todos los procesos, desde el análisis y la investigación hasta la producción de soluciones, su venta y la atención al cliente.

La importancia del Real Decreto 1029/2022 A través del nuevo Real Decreto 1029/2022, no solo se ha avanzado en el control del gas radón en los puestos de trabajo, sino que también se ha generado conciencia sobre la importancia de su medida. Asimismo, esta disposición marca una gran diferencia con las antiguas regulaciones en España, ya que queda perfectamente claro el nivel de referencia y la obligatoriedad de realizar un control de exposición a radón en puestos de trabajo.

Para poder medir el gas radón en los lugares de trabajo bajo la nueva reglamentación que establece el Real Decreto 1029/2022, Radonova presentó Spirit, un instrumento que funciona como detector inalámbrico. Este aparato otorga medidas precisas y fiables sobre la concentración de gas radón. Además, cuenta con un software que genera informes y medidas de seguimiento en periodos de tiempo configurables para no gastar tiempo y dinero en acciones innecesarias contra este gas. A su vez, permite crear un acceso al cuadro de mandos mediante un enlace web que no requiere inicio de sesión. Esto facilita la evaluación en los centros de trabajo y la visualización de la situación del gas radón en un monitor en un hall de entrada. Gracias a todas estas utilidades y funcionalidades, Spirit cuenta con una valoración de 4.8 de cinco estrellas entre sus más de dos mil clientes.