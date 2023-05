En defensa de la mujer

La mujer es un ser único, escogida por Dios, sufrida, cariñosa, paciente, sacrificada, no hay nada parecido; y la seguridad de este ser tan maravilloso, es que el mismo Dios la escogió para ser Madre de su Divino, y en su virginal seno le hizo carne de su propia carne. Y vemos como las mujeres son las que acompañaban a Jesús y estuvieron al pie de la Cruz, cuando Cristo murió.

Satanás que no puede hacer otra cosa nada más que odiar, sabía perfectamente que la mujer era la base de la familia, de la sociedad, de la Religión Cristiana, y como es muy astuto y taimado, formuló un plan a largo plazo para envilecer a la mujer, engañándola, seduciéndola, pues así conseguiría su objetivo, destruir a la familia, a la socioedadf y hasta la Propia Iglesia Católica.

Y ahora vemos como Satanás ha conseguido en parte que su plan tenga éxito. Y criticamos a las feministas radicales y no nos percatamos que estas mujeres son víctimas y el fruto del sistema diabólico. Por tanto tenemos que tener claro que sin la mujer todo se hunde, y en lugar de criticarlas, tenemos que rezar por ellas y ayudarlas a comprender, que son víctimas del plan satánico.