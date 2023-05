Estaba yo estirando las piernas hace un momento, cuando me he cruzado con un hombre y una mujer -él ya de una cierta edad, pertrechado con esos bastones de senderismo que se están convirtiendo en algo cotidiano en el paisaje urbano; ella, algo más joven, asintiendo con entrega a las afirmaciones de su interlocutor-, que venían charlando sobre la necesidad que tiene la universidad “de adaptarse a los nuevos tiempos”, según pude oírle defender a él.

Como se suele decir, esto tiene miga, en mi opinión, aunque esta expresión tan en boga, tan de estos tiempos, precisamente, parece ya un principio ineludible de nuestro devenir. Pero el caso es que, bien pensado, adaptarse a los nuevos tiempos no es sino dejarse llevar, sin resistencia alguna, por lo que haga la mayoría, que, a su vez, como enseña la historia (cuando se enseñaba), viene dictado habitualmente por unos pocos. No estaría mal, me parece a mí, darle una vuelta a esto de los “nuevos tiempos”. Creo que podrían considerarse así, por ejemplo, la creciente e imparable digitalización de procesos y la inteligencia artificial, que, de momento, al menos, lo que están dejando es a muchas personas sin trabajo, sin intimidad o, en el mejor de los casos, excluidos de la información necesaria para seguir normalmente con sus vidas: la sanidad, los bancos, las multas, las solicitudes y quejas o el periódico son hoy aplicaciones, contestadores automáticos o páginas web inaccesibles para muchos, y eso, cuando funcionan.

De nuevos tiempos, también, puede calificarse la educación, que a base de despreciar el conocimiento y el esfuerzo y suplantarlo por una panoplia ininteligible de competencias y habilidades de la psicopedagogía lúdico-didáctica, está derivando en un analfabetismo funcional institucionalizado que es palpable en nuestra sociedad, la joven y la no tan joven, tan afectada por la prolongación en el tiempo del infantilismo.

Y es que ya no se educa para conocer, para saber, y, así, ser libre para decidir; se educa (a ver si soy capaz de explicarlo con el rigor discursivo que exigen estos tiempos) transversalmente para la paz y la tolerancia, desde una perspectiva de género, feminista -“desheteropatriarcada”, por tanto-, de sexualización temprana, saludable, fluida e integradora de todas las sensibilidades y percepciones de uno mismo y de los demás; desde un prisma antiantropológico, que considera que el entorno natural está degradado por la inconsciente actividad humana, que ha de ser eliminada para que la naturaleza renazca y se autodetermine como sujeto de derecho.

En resumen, hay que comportarse como un ser inerte y acrítico, sexualizar la inocencia, no criar ganado, no cultivar, no construir ni mantener embalses, no conducir y, sobre todo, no pensar que has hecho algo bueno en la vida y, aún menos, que tú o los demás sois hombres o mujeres. A la par, los nuevos tiempos nos están trayendo, sin duda, una gran cantidad de nuevos derechos: la “okupación”, la rebaja de penas a delincuentes sexuales, la autodeterminación de género, los bonos culturales contributivos, los fijos eventuales e inestables, un variado nomenclátor de familias, la sedición democrática, la malversación bienintencionada…

Nuevos derechos para nuevos tiempos, para nuevas gentes que alimentan sus recién estrenados derechos con las libertades que expropian a las gentes de siempre, tan de otros tiempos. Cuando la escuela, el instituto y la universidad han renunciado a transmitir el conocimiento, han dejado de ser instituciones transformadoras de la sociedad para convertirse en correas de transmisión de un poder sectario, uniformador, adoctrinador y liberticida. Dos preguntas: ¿acaso somos más libres ahora?, ¿quizá, somos más felices?