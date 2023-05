Se habla y se escribe mucho sobre el cuidado de la naturaleza. Hay una preocupación por el daño que se hace a los elementos naturales por ciertas prácticas un tanto abusivas dirigidas a veces al enriquecimiento de algunos. Aunque muchas veces el desgaste o el daño que se produce en lo natural por las emisiones de fábricas y centrales nucleares, etc., es en beneficio del mantenimiento de las personas. Estamos, con frecuencia, ante un difícil equilibrio.



En la Biblia encontramos expresiones como “Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella” (Salmo 24), o “Mía es toda la tierra” (Ex 19, 5). O también “Tuyos son los cielos, tuya también la tierra; el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste” (Salmo 89). Pero en ningún momento se advierte en la Sagrada Escritura sobre algún límite en torno al aprovechamiento de la naturaleza. Lo sobreentendemos, porque si no cuidamos la naturaleza se acaban los medios para nuestra subsistencia. Lo que sí dijo Dios es “Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Gn 1, 28).

Casi se puede decir, hoy en día, que hemos llenado la tierra, aún cuando haya lugares que todavía admitan más habitantes. Por lo tanto somos muchos en la tierra a los que hay que alimentar y ayudar para que vivan dignamente. Por lo tanto tenemos ese equilibrio difícil entre llenar la tierra y mantenerla.