El discurso de Macron de hace unos días, actual presidente de la República Francesa, sobre la necesidad de fortalecer los valores de la Unión Europea, que son el vínculo de la unidad y el orgullo del proyecto común, se deslegitima en el momento en que introduce un supuesto derecho, el del aborto, ajeno a la tradición fundacional de la Unión Europea y a los fundamentos éticos y espirituales sobre los que construyeron la nueva Europa los padres fundadores.

A las puertas de la presidencia española de turno de la Unión, pienso que es necesario insistir en que este camino de reconocimiento de unos supuestos “nuevos derechos”, que atentan contra la dignidad de la persona, no conduce a la construcción, sino a la disolución, no supone fortalecer el tejido europeo, sino disgregarlo más aún, no anuncia una primavera europea, sino un verdadero invierno.