Busco Remolque ofrece una guía del uso de remolques para motos España

Para poder transportar motocicletas en España, es necesario contar con un accesorio especial, ya sea remolcado sobre una rueda o montado en la parte trasera de un vehículo.

Los remolques para motos son un accesorio indispensable para todo conductor de motocicletas. Existen varios ejemplares de remolques para motocicletas. Busco Remolque es una empresa con 20 años de experiencia, siendo importadora de grandes marcas de remolques en España, con una gran diversidad para adecuar sus ofertas a la demanda cada vez más diversa y exigente de este sector, cubriendo la mayor parte del mercado.

Requisitos para poder arrastrar un remolque de motos Antes de adquirir un remolque para motos, es necesario conocer las normas legales establecidas para llevar este accesorio. En primer lugar, si el conductor tiene carnet de conducir B, puede utilizar remolques de motos con Masa Máxima Autorizada (MMA) de hasta 750 kg o remolques con MMA mayor o igual a 750 kg que no superen los 3.500 kg con el peso en vacío del vehículo.

Con la autorización B96 del carnet B, el conductor puede llevar remolques para motos con un peso superior a 750 kg que, con el peso del vehículo, superen los 3500 kg, pero que no pasen de los 4.250 kg. Y para llevar remolques para motos con un peso superior a los 750 kg que superen los 4.250 kg con el peso del coche, el conductor debe tener los carnets B y E. Por último, con respecto a la velocidad en la que se debe conducir arrastrando un remolque en autopistas y autovías, la máxima es de 90 km/h con remolques ligeros y, en el caso de remolques no ligeros, se debe conducir a 80 km/h.

Consejos para comprar el remolque de motos ideal Más allá de considerar la capacidad de carga, las dimensiones, el tipo de remolque y la compatibilidad con el vehículo en el que se instale, existen otros factores a tener en cuenta para escoger el remolque ideal.

El primer aspecto a considerar son las necesidades de transporte, ya sea si debe ser fácil de usar y transportar, si se busca un remolque más grande y resistente o si se emplearía para viajes o aventuras en motos. Se debe buscar un remolque de calidad, diseñado para ofrecer la máxima protección y seguridad para la moto y, para ello, se recomienda que cuenten con sujeciones seguras y resistentes y estructuras duraderas y sólidas.

Es importante escoger un remolque para motos versátil y adaptable a las necesidades del conductor, de modo que pueda utilizarse tanto para el transporte como el almacenamiento de la moto. Busco Remolque dispone de remolques de marca Mecanorem, Navica, Daxara, remolques plegables Oziconcept, Cochet, además de profesionales capaces de fabricar remolques personalizados para obtener la opción que mejor se adapte a las necesidades del usuario.