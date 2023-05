¿Cómo detectar una fuga de agua en las piscinas?, explicado por No Más Fugas

Un problema bastante habitual es la fuga de agua en la piscina. Esto se debe a que con el paso del tiempo las tuberías de las instalaciones se van desgastando, como consecuencia, las mismas se agrietan lo que produce una pérdida de agua cada vez más constante. Más allá del gasto innecesario del recurso natural, se pueden producir problemas más graves en la estructura de la piscina. De ahí la relevancia de buscar una solución lo más rápido posible.

Afortunadamente, existen soluciones para localizar fugas en piscinas sin necesidad de obras. Una de estas alternativas la ofrece la empresa No Más Fugas, que cuenta con maquinaria avanzada del mercado para detectar el punto exacto donde se ha producido la fuga de agua sin causar daños estéticos y sin necesidad de romper las tuberías o instalaciones.

¿Cómo detectar una fuga de agua en las piscinas? El primer indicador de una fuga en la piscina es la bajada del nivel del agua. En verano, debido a la acción de la evaporación, la pérdida de agua es de aproximadamente de hasta 3,5 centímetros por semana, mientras que en invierno, la cantidad no debería reducirse. Por lo tanto, si se observa un descenso de agua superior a la cantidad antes mencionada, lo más probable es que la instalación tenga una fuga.

No obstante, la manera más precisa de localizar fugas de agua es a través del uso de aparatología específica. En este sentido, la empresa No Más Fugas cuenta con dispositivos de detección de fugas como el detector de fuga por geófono, el cual consiste en colocar unos auriculares sobre la superficie para detectar el sonido de las vibraciones de agua, pudiendo localizar el área exacta de la fuga. También, utiliza un dispositivo con gas traza, que contiene un sensor especializado que detecta la fuga existente introduciendo una mezcla de nitrógeno e hidrógeno en las tuberías. También cuentan con cámaras termográficas y un aparato corregulador, los cuales detectan fugas de agua sin tener que romper el suelo o realizar obras costosas. La selección de los dispositivos dependerá de factores como el tamaño de la instalación y la complicación del caso.

Para la reparación de fugas aplican un sistema de resinado de tuberías. A través de esta técnica, reconstruyen las tuberías desde el interior, aplicando resina de primera calidad que deja las tuberías libres de grietas y sin posibilidad que se vuelvan a obstruir o romper. La reutilización de conductos representa tanto un ahorro de dinero para sus clientes como un mayor respeto al medio ambiente.

