Nueva colección primavera-verano 2023 de ZD Zero Defects

Una variedad de algodón de alta calidad cultivada en el valle del Nilo, en Egipto, es el algodón egipcio.

Es reconocido a nivel mundial por su suavidad, durabilidad y capacidad de absorción de humedad. Esta es la apuesta de ZD Zero Defects para su nueva colección primavera-verano 2023.

ZD Zero Defects crea prendas partiendo de materias primas puras capaces de originar tejidos extraordinarios, lo que le ha permitido a la empresa ser reconocida como una de las mejores marcas de ropa interior tanto para hombre como para mujer, con una alta calidad y cuidado de detalles.

La nueva colección de ZD Zero Defects: Relax Zen Para las temporadas primavera y verano de este año, ZD Zero Defects inspiró su colección de ropa interior y homewear en la cultura Zen, basando sus diseños y estampados en el arte japonés, por su sutileza y delicadez.

La colección de ropa interior la conforman las prendas “Atlántico” y “Tabas”, en presentaciones de boxers, shortys y slips, con tonalidades azules, desde el tono más intenso, ahumado, hasta los mezclados con marino y gris. Y, en cuanto a las pijamas, ZD Zero Defects sigue apostando por el tejido de modal, debido a su tacto y sus propiedades. Esta colección, como todas las anteriores, busca mantener los valores éticos con el medioambiente y las personas.

La apuesta a la ropa interior de algodón egipcio es una opción cómoda, duradera y transpirable que ayuda a mantener la piel fresca y seca durante todo el día. Su suavidad y capacidad de absorción de humedad la convierten en una excelente alternativa para el uso diario.

Ropa interior sostenible y de alta calidad El algodón egipcio es conocido por ser una de las variedades más suaves de algodón en el mundo, por ende, la ropa interior fabricada con este material resulta muy suave y cómoda al tacto, ideal para el día a día.

Este tipo de algodón es muy duradero, lo que permite que la ropa interior perdure más tiempo y no tenga que ser reemplazada con tanta frecuencia. De igual forma, se trata de un material transpirable que facilita la circulación del aire, un factor de gran ayuda, especialmente en climas cálidos o durante actividades físicas.

Por último, el algodón egipcio es hipoalergénico, de modo que es menos probable que cause reacciones alérgicas o irritación en la piel, siendo ideal para aquellas personas que sufran de piel sensible o sean propensas a sufrir alergias a diversos materiales.