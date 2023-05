El amplio catálogo de bombillas de LED de Latiendadeelectricidad

Los sistemas de iluminación LED están integrados por diodos emisores de luz que cuentan con un semiconductor en su interior y, cuando este dispositivo recibe tensión de manera continua, emite luz. Hoy en día, esta tecnología es usada para iluminar múltiples espacios, tanto públicos como privados.

Una de las características más destacadas de las bombillas de LED es que no poseen elementos tóxicos. Además, consumen menos energía que los sistemas tradicionales. En consecuencia, actualmente, existe una amplia variedad de productos de este tipo en el mercado y uno de los e-commerces más recomendados es Latiendadeelectricidad, ya que cuenta con más de 900 referencias.

Ventajas de las bombillas LED En los tiempos que corren, una de las principales ventajas de los dispositivos de iluminación LED es que consumen entre un 80 % y un 90 % menos de energía que los sistemas halógenos, por lo que permiten conseguir un importante ahorro energético. Asimismo, estos equipos duran más. En este sentido, mientras que la vida útil de una bombilla halógena es de alrededor de 2.000 horas, las de tecnología LED ofrecen un promedio de 15.000 horas de funcionamiento.

Parte del ahorro energético de los sistemas LED se debe a que estas bombillas no emiten calor. En cambio, los dispositivos halógenos, que se hacían con materiales como yodo y bromo en estado gaseoso, requerían el calentamiento de un filamento. Entonces, parte de la energía se perdía en forma de emisiones de calor. Asimismo, a diferencia de estos sistemas, los equipos de iluminación LED no tardan en encenderse y alcanzan su máximo rendimiento prácticamente de inmediato.

De todas estas características, se concluye que el uso de bombillas LED es más ecológico y contribuye al cuidado del medioambiente.

Por otra parte, estos sistemas han evolucionado y ya no están solo disponibles en color blanco frío. Actualmente, hay múltiples variantes disponibles en el mercado; incluso hay dispositivos LED que imiten filamentos incandescentes para generar una atmósfera más acogedora.

Las bombillas LED ofrecen diversidad de colores y usos Distintas compañías han desarrollado combinaciones de diodos LED para lograr una infinidad de colores distintos. Hoy en día, estas bombillas se emplean, además de su uso tradicional, para conseguir una decoración ambiental distinta. Asimismo, el enfoque direccional de los haces de luz permite generar distintos efectos.

Por este motivo, es común que las tiras de LED se utilicen en presentaciones musicales y otro tipo de eventos. Además, sus características decorativas también se aplican en comercios, industrias y hogares.

En conclusión, en la tienda online Latiendadeelectricidad es posible encontrar múltiples modelos de bombillas de LED para iluminar y decorar distintos espacios de manera eficiente y ecológica.