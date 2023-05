La falta de conductores pone en riesgo el Turismo interior y el Transporte escolar en Castilla y León

El Clúster Académico del Transporte y la Movilidad Segura y Sostenible, UPEVI y FECYLBUS, se han reunido con la Dirección General de FP de la Junta de Castilla y León para atraer de forma urgente conductores de autobús al sector del Transporte de Viajeros En fechas recientes, y promovido por la Unión Palentina de empresarios de Transporte de Viajeros (UPEVI), el Clúster Académico del Transporte y la Federación de Castilla y León de Transporte en Autobús (FECYLBUS), ha tenido lugar un encuentro con la Dirección General de FP de la Junta de Castilla y León y la Dirección de Educación de Palencia.

El objetivo principal de la reunión fue trasladar a los responsables de Educación de la JCyL la urgente necesidad de contar con conductores cualificados para poder atender a la demanda que provoca el Transporte Escolar, la movilidad obligada (laboral, familiar y de acceso a servicios básicos), de ocio y el turismo de interior.

Si bien la escasez de conductores es un problema nacional, en el ámbito rural se añaden otros problemas asociados, entre los que se destacaron, por parte de las organizaciones y empresas convocantes de la reunión, los siguientes:

Dificultades para cubrir rutas: afectando negativamente la economía local al limitar el acceso a los mercados y clientes. Pérdida de ingresos: al no poder atender diferentes servicios de transporte que se quedan sin cubrir, factor que se agrava por la falta de relevo ante bajas laborales o vacaciones de los conductores. Disminución de la calidad del servicio: las empresas de transporte no pueden cubrir todas las rutas necesarias que demandan ciudadanos y empresas. Menor acceso a servicios y oportunidades: si las personas que viven en áreas rurales no tienen acceso a una movilidad en la que puedan confiar, se dificulta el acceso a servicios importantes, como atención médica, educación y oportunidades laborales. Riesgo para el Turismo de interior: la España más despoblada tiene en el turismo la esperanza de sostenibilidad y supervivencia. Sin transporte de viajeros las oportunidades desaparecen a mayor ritmo que la despoblación. Relevo generacional: la brecha entre jubilaciones y nuevas incorporaciones de conductores al sector es más amplia, situándose la edad media de la plantilla en los 58 años. Sirva el ejemplo de Segovia que de 200 conductores que renovaron el CAP (obligatorio cada 5 años), sólo 4 personas tenían entre 20 y 30 años, mientras que el colectivo de entre 50 y 60 años sumaba 80 conductores. Escasez de oferta formativa y educativa: la obtención de habilitaciones para realizar el transporte profesional (permisos de conducir y obtención/renovación de CAP) plantea barreras al no existir Centros de Formación o estar muy alejados de los centros de trabajo o domicilios. Falta de competencias profesionales: las vías tradicionales de acceso a la profesión de conductor son la única alternativa, al no existir red de Centros Educativos que impartan FP que contemplen el acceso a las habilitaciones para el desempeño de conductor. Además, durante la reunión se presentaron las conclusiones de la III Jornada 'FP del Transporte y la Movilidad Segura y Sostenible basada en la innovación y la tecnología del futuro' que se celebró en Madrid el pasado 17 de marzo. Dichas conclusiones se resumen en cuatro acciones que los diferentes ministerios implicados deberían de llevar a cabo: "eliminar el requisito de tener previamente el permiso de conducir para obtener el Certificado de Profesionalidad (CP), convalidar la autorización CAP sin examen a los que la finalicen el CP, crear una red capilar de centros que impartan FP de Conductores y, por último, facilitar la obtención del permiso de conducir en el ámbito de la FP al igual que ya sucede con las escuelas y organismos militares y de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil".

Agustín Sigüenza, Director General de FP de la Junta de Castilla y León, se mostró muy receptivo con las cuestiones planteadas, comprometiéndose a redoblar esfuerzos para buscar una solución inmediata en el corto plazo y trabajar para conseguir que el futuro educativo contemple una FP coherente que incluya la lógica obtención de permisos de conducción y CAP: "la solución pasa por reforzar la colaboración público/privada y una mayor implicación entre las administraciones que pueden eliminar las barreras actuales de acceso a la profesión".

A la reunión asistieron, entre otras, las siguientes personas

Junta de Castilla y León:

Agustín Sigüenza, Director General de FP de la JCyL

Sabino Herrero, Director Provincial de Educación de Palencia

Paloma Rivero, Secretaria Técnica de Educación de Palencia Transporte de Viajeros en Autobús de CyL:

Luis Vallejo y Álvaro Gómez, UPEVI

Fernando García, FECYLBUS Clúster Académico del Transporte:

Ana Muñoz, Astic

Luis Miguel Soto, Academia del Transportista

Elisa Capote, DAC Docencia

José Víctor Esteban, Fundación Corell Vídeos

