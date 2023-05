Tratar el trastorno obsesivo compulsivo de la mano de la clínica Psicología María Palau

Una problemática que se multiplicó durante la pandemia y hoy alcanza a más de un millón de personas en España es el trastorno obsesivo-compulsivo.

Las personas que sienten angustia, las supera el miedo o están presas de pensamientos recurrentes e indeseables – traducidos en impulsos incontrolables – que invaden su mente, durante el último tiempo multiplicaron las consultas a especialistas por encima del 30 %.

El TOC si no es tratado a tiempo, puede interferir con la vida diaria y causar daños emocionales. La terapia para adultos de la psicóloga online, María Palau y su equipo, brinda las estrategias necesarias para gestionar este problema.

Información sobre el trastorno obsesivo-compulsivo El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) consiste en pensamientos recurrentes y miedos no deseados, conocidos como obsesiones, que inducen a comportamientos repetitivos o compulsiones.

Es una problemática duradera que, aunque suele surgir a cualquier edad, tiende a diagnosticarse a principios de la edad adulta.

Estas alteraciones van acompañadas de ansiedad y son propensas a empeorar en periodos de estrés.

La obsesión se plasma en pensamientos, ideas e impulsos que no pueden eliminarse de la mente, que resultan desagradables y generan temor y malestar en las personas; mientras que la compulsión alude a un fuerte impulso de hacer algo en una situación para aliviar la ansiedad, a pesar de que uno no quiera ejecutar esa conducta.

Las obsesiones más comunes involucran el orden o simetría, una preocupación excesiva por la contaminación o contraer infecciones, contenidos prohibidos, intentar prevenir un mal y el almacenamiento, entre otras.

Las compulsiones, en tanto, guardan relación con rituales como colocar u arreglar las cosas de una determinada manera o revisarlas insistentemente, con lavar y limpiar, analizar una circunstancia o pensamiento de forma repetitiva, verificar de forma continua si la puerta está cerrada con llave, etc.

La terapia mediante videollamada junto al equipo de la psicóloga online, María Palau, pone al servicio del paciente una serie de técnicas para gestionar ese malestar y eliminar o mitigar los síntomas del TOC.

Gestión del TOC con la psicología online La especialista y su amplio equipo trabajan con la terapia Cognitivo Conductual que es muy efectiva para el tratamiento del TOC, concretamente con la Técnica de Exposición con prevención de respuesta, trabajando la gestión de la ansiedad y de los pensamientos que causan malestar. En terapia generan un entorno seguro, libre de juicios y utilizando técnicas basadas en la evidencia científica.

Los casos graves que ocasionan un gran sufrimiento en la persona requieren un tratamiento farmacológico con antidepresivos, combinado con psicoterapia, para reducir esas sintomatologías intensas.

Otras terapias psicológicas que promociona la psicóloga Palau pueden incluir a adultos, niños, grupos y parejas. Incluso son flexibles a la disponibilidad de cada cliente y monitoreadas por un equipo especializado.