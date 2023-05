Razones por las que contar con una agencia de diseño gráfico para el desarrollo de una marca

El diseño gráfico es una parte fundamental del proceso de branding de una empresa, ya que incide directamente en varios factores clave, como es la creación y consolidación de la identidad de la marca. Mediante los elementos visuales, como colores, formas, tipografías y logotipos, el diseño gráfico tiene el poder de transmitir los valores, la personalidad y la esencia de una marca de manera efectiva.

En The Yes Brand son conscientes de la importancia de la presentación y proyección de las marcas y por eso llevan a cabo su actividad como agencia de diseño gráfico en Barcelona. Este servicio permite a las diferentes empresas alcanzar una imagen deseada que impulse sus ventas.

El diseño gráfico multiplica los resultados de las marcas de forma exponencial Una buena aplicación del diseño gráfico en una marca repercutirá en el reconocimiento y la identificación de una marca, ya que mediante este se puede generar una imagen visual única y coherente que ayuda a destacar en un mercado competitivo y a captar la atención del público objetivo.

En este sentido, The Yes Brand es capaz de ocupar todo el umbral que constituye al diseño, y no solo el diseño de un logotipo como se suele creer. El servicio de la agencia de diseño gráfico abarcará todas las áreas de actuación del cliente, ocupándose de temas como el diseño corporativo (identidad visual de una empresa), el diseño editorial (estructuración del contenido físico y digital), la dirección de arte (preproducción y producción de un proyecto), la creatividad y el diseño de stands (los espacios para exponer la marca/producto), entre otros muchos servicios.

Trabajando sobre estas bases, la agencia será capaz de aumentar, mediante un diseño único y original, la exposición de la marca, repercutiendo en las ventas.

La relevancia del branding para todo tipo de empresas El branding adquiere su significado de la palabra "brand" en inglés y hace referencia a las acciones alineadas al posicionamiento, propósito y valores de una marca. Este va a ser la forma en la que las empresas se presenten y se perciban en el mercado, delimitando aspectos como la diferenciación con respecto a la competencia, la confianza y credibilidad de los clientes hacia la marca. Así como el reconocimiento de marca, la generación de emociones (aspectos en los que colabora el diseño gráfico) y también la expansión de un negocio.

La misión de The Yes Brand es proporcionar la mayor cantidad de servicios posibles relativos al branding, de manera que pueda ser realizado de la manera más simplificada posible. Servicios relativos a la comunicación como el marketing digital, redes sociales y un óptimo diseño web son otros aspectos que la agencia trabaja, con el fin de lograr una buena exposición de la marca.

Con sede en Barcelona y trabajando para marcas nacionales e internacionales, The Yes Brand ha forjado desde 2013 una reputación que la coloca en la actualidad como una de las agencias líderes en el campo del branding.