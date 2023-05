Cambridge University Press & Assessment señala el liderazgo de la Comunidad Autónoma de Madrid en la implantación del inglés en las aulas

La institución educativa ha celebrado en Madrid una jornada para dar a conocer los retos y propuestas en el aprendizaje e innovación en los idiomas. En la sesión han estado presentes María Mercedes Marín García, Hanan Khalifa y Catalina Covacevich Cambridge University Press & Assesment ha celebrado en Madrid una jornada exclusiva con líderes del mundo de la educación y la empresa sobre el futuro del aprendizaje y la evaluación de idiomas. A lo largo de las intervenciones también se ha puesto de manifiesto el éxito de los proyectos de la Comunidad Autónoma de Madrid en materia de educación e idiomas.

El encuentro, que ha tenido lugar en las oficinas de Savills y se ha llevado a cabo en colaboración con esta entidad, contó con la participación de tres personalidades destacadas en el ámbito de la educación y la empresa. En primer lugar, Hanan Khalifa, directora de Transformación e Impacto de la Educación de Cambridge University Press & Assesment; Catalina Covacevich, analista de la OCDE e impulsora de la aplicación de PISA; y María Mercedes Marín García, directora General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Madrid.

La jornada ha ofrecido a los asistentes una oportunidad única para conocer los principales retos que traerá consigo el entorno educativo, así como conocer las propuestas más avanzadas para seguir impulsando en el aprendizaje de idiomas.

Así, María Mercedes Marín García, quiso destacar la posición aventajada que ocupa actualmente la Comunidad Autónoma de Madrid en la implantación del bilingüismo en las aulas, e hizo hincapié en aquello que "se espera tras los 4 años en los que Cambridge va a evaluar a los alumnos de la Comunidad de Madrid y sobre todo en el proyecto de investigación que se va a desarrollar en este tiempo".

Por otra parte, Hanan Khalifa señaló: "el futuro de la educación en un mundo globalizado y tecnológico estará marcado por la comunicación multilingüe. El inglés seguirá muy presente durante la próxima década, pero no estará solo, se verá como parte de un ecosistema. El multilingüismo es habitual en muchos lugares, y lo será cada vez más, permitiendo que la sociedad se adapte a un mundo multicultural y en constante cambio".

Para concluir, Catalina Covacevich puso de relieve la importancia del proyecto PISA en la difusión y el apoyo internacional en la enseñanza del inglés: "lo importante de PISA es que encamina a los estudiantes más allá del conocimiento, los dirige a los lugares donde aplicar lo aprendido". Por otra parte, "a la hora de estudiar el nivel de habilidades lingüísticas de los estudiantes de diferentes países, resulta esencial que la muestra sea lo más heterogénea posible, para poder obtener resultados más valiosos y precisos".

Acerca de Cambridge University Press & Assesment

Cambridge University Press & Assessment es un departamento no docente de la Universidad de Cambridge. Se formó en agosto de 2021, cuando la Universidad de Cambridge fusionó su editor global de investigación académica y educación Cambridge University Press y el brazo de evaluación mundial University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES, también conocido como Cambridge Assessment). La organización opera en más de 170 países de todo el mundo y tiene oficinas en 50 ubicaciones, con sede en Cambridge, Inglaterra. Ser parte de la Universidad de Cambridge otorga a Cambridge University Press & Assessment un estado sin fines de lucro. Está dirigido por el director ejecutivo Peter Andrew Jestyn Phillips, quien informa al vicerrector de la universidad.