Las novedades más relevantes en la campaña de la Declaración de la Renta 2022/2023

El martes día 11 de abril empezó la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2022 (IRPF 2022), una nueva edición en la que existen algunas novedades respecto a años anteriores.

El calendario para comparecer ante la Agencia Tributaria se extenderá hasta el próximo 30 de junio. Quienes presenten la declaración fuera del plazo establecido serán multados con sumas que variarán según el tiempo de retraso. La sanción consiste en recargos de hasta el 15 % más los intereses de mora.

Pendientes de las novedades de este año Consulting 21 Tax Group es una firma formada por profesionales dedicados a la asesoría integral en las áreas fiscal, contable, laboral y mercantil. Sus oficinas están situadas en las ciudades de Madrid y Valencia, desde donde atienden en los ámbitos nacional e internacional. Aseguran que su trabajo es altamente personalizado y se adecúa a las necesidades de cada cliente.

Como experimentados analistas en el área fiscal están completamente actualizados en torno a las novedades que ha introducido el Gobierno para el presente ejercicio fiscal. Para la Renta 2022, algunas comunidades autónomas han aprobado cambios que tendrán carácter retroactivo.

Uno de los más importantes es la deflactación que se aplicará al IRPF de quienes declaren en Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia o Andalucía. En la capital española, el porcentaje aplicado equivale al 4,1 %, lo que en promedio podría significar un ahorro de unos 46 € de media por contribuyente.

Nuevas reducciones y deducciones Otros cambios que se deberán tener en cuenta es que se reduce de 2.000 a 1.500 € la cantidad deducible de los planes de pensiones privados. Quienes tengan un plan de pensión de empresa o un instrumento de ahorro a largo plazo podrán aplicar una reducción de 8.500 euros en su declaración.

No obstante, vienen más reducciones para la Renta 2023, medidas que no contarán para la declaración de la renta de este año, sino para la del siguiente. El Ejecutivo ha elevado el mínimo exento para declarar el IRPF de 14.000 a 15.000 euros. Otra novedad importante es que la Agencia Tributaria ha ampliado de 18.000 a 21.000 euros la reducción por los rendimientos del trabajo.

Como hay muchos cambios en el IRPF, la firma recomienda asesorarse con especialistas para no caer en errores o desaprovechar ventajas que pueden comportar un gran beneficio.

Un ambicioso Plan de Presupuesto en la Renta 2022 En el informe presupuestario 2023 que envió España a la Comisión Europea quedó establecido que el país proyecta una recaudación histórica. La aspiración quedó cifrada entre los 344.600 millones y 354.200 millones de euros. Buena parte de ello se obtendrá de nuevos impuestos temporales a los sectores de la banca y las empresas energéticas. Otra fuente importante será el Impuesto a las Grandes Fortunas.