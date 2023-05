La confianza, estabilidad y experiencia de los cuidadores de Noviser

En este sentido, las residencias geriátricas emergen como una alternativa válida de alojamiento y atención no solo para aquellas personas que transitan la vejez y que no tienen familiares cercanos que las cuiden, sino también para aquellas dependientes. Sin embargo, existe otra clase de servicio innovador y cualificado como el que ofrece la agencia Noviser con la asistencia domiciliaria para el cuidado de ancianos en Madrid.

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores y/o dependientes Las necesidades de los adultos mayores son muchas, por lo cual no pueden reducirse únicamente a los cuidados básicos y al alojamiento.

Las empresas que proporcionan servicios de cuidado de ancianos deben adaptarse a las limitaciones cognitivas y físicas de sus residentes y, en la medida de lo posible, facilitar actividades que estimulen la mente y el cuerpo.

A su vez, deben garantizar la atención especial, según los requerimientos de la persona y asegurar que el espacio en el que vive se encuentre en buenas condiciones.

En este contexto, resulta indispensable que las empresas que se ocupen de ofrecer estos servicios, cuenten con profesionales experimentados e idóneos que transmitan seguridad a sus clientes.

Estos atributos pueden resumirse en la figura de Noviser: una agencia reconocida por la Comunidad de Madrid por sus servicios a domicilio, orientados a que las personas mayores y/o dependientes mejoren su calidad de vida sin perder la autonomía de su propio hogar.

Con el aval de más de una década de experiencia en el sector, la empresa reúne a un amplio equipo de cuidadores que combinan una sólida formación con una acreditada trayectoria.

Atención personalizada y cualificada La agencia Noviser ofrece en Madrid un servicio responsable y cualificado en el cuidado de ancianos, con un precio acorde a las exigencias del mercado actual.

Además, su equipo de expertos cuidadores trabaja bajo los protocolos sanitarios requeridos con el fin de garantizar un entorno seguro. A diferencia de las residencias geriátricas, la prestación contempla una atención personalizada y exclusiva dentro del propio hogar de la persona.

Este atributo diferencia a la empresa respecto a los establecimientos convencionales, sobre todo en casos de Alzheimer o demencia, debido a que el adulto mayor puede mantener cierta autonomía, continuar con la rutina de su casa y recibir la visita de sus seres queridos o allegados.

Asimismo, el cuidador que asiste en las tareas domésticas tiene la posibilidad de ajustar su agenda en función de las necesidades y, en ocasiones, hasta llegar a pernoctar en el domicilio.

La planificación de actividades domiciliarias contempla tanto el aspecto físico, como el emocional y social del anciano.

Finalmente, también cabe destacar que los servicios de Noviser también incluyen una vigilancia especializada en casos como Parkinson, ELA, demencia senil, discapacidad y otras patologías asociadas a la tercera edad.