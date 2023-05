Repara tu Deuda Abogados cancela 9.000€ en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada, con poco más de 800 euros mensuales de sueldo, no pudo hacer frente a las deudas contraídas Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Valencia. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Llíria (Valencia) ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 9.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "la concursada obtiene unos ingresos insuficientes para la atención de sus necesidades básicas como persona y la atención del pasivo contraído. Ha sufrido una reducción de su poder adquisitivo debido a una inadecuada estructura de ingresos y gastos. El sueldo de la exonerada apenas supera los 800 euros mensuales, lo que le imposibilita la devolución de los préstamos solicitados".

Las personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidadcomprueban en muy poco tiempo los beneficios de quedar exoneradas. De hecho, salen de los listados de morosidad que tanta angustia les provoca. Además, y esto les alivia también, dejan de recibir las llamadas de bancos y entidades financieras que, con anterioridad contactaban con familiares, conocidos e incluso personal de su propio trabajo.

La Ley de Segunda Oportunidadpermite a particulares y autónomos quedar exonerados del pago de sus deudas siempre que demuestren la buena fe durante el tiempo que dure el proceso, sin ocultar bienes ni ingresos, que el importe debido no supere los 5 millones de euros y que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

