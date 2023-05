Inti Illimani actuarán en España en mayo y Ana Belén canta en el primer single

La mítica banda chilena Inti Illimani publica nuevo álbum junto al cantautor pop italiano Giulio Wilson. El primer single "Ojos", incluye la colaboración con Ana Belén.

El nuevo proyecto musical de Inti Illimani & Giulio Wilson, llamado Agua, celebra la recuperación de los valores humanos y el foco puesto en la actualidad en el cuidado del medioambiente. Coincide, además, con el 50 aniversario del Golpe de Estado de Pinochet durante el gobierno de Salvador Allende. Inti Illimani hizo famosa la canción de lucha y resistencia El Pueblo Unido jamás será vencido.

Inti Illimani & Giulio Wilson actuarán en España el 28 de mayo en Madrid (Changó Club) y el 30 de mayo en Barcelona (Sala Bikini). Entradas a la venta aquí.

Inti-Illimani y Giulio Wilson vuelven a colaborar, presentando el proyecto "AGUA", un álbum publicado el 28 de abril y su correspondiente gira AGUA WORLD TOUR 2023. Tras el éxito del Vale la pena Tour donde fueron protagonistas el año pasado en multitud de teatros italianos, la banda chilena y el cantautor toscano anuncian una gira mundial, en la que presentan en directo su primer disco juntos AGUA, grabado entre Florencia y Santiago de Chile. Un disco de canciones inéditas, donde la sonoridad de la música chilena encontrará los sonidos y las palabras del cantautor italiano Giulio Wilson. El álbum abarca desde temáticas importantes sobre el medioambiente hasta otras caracterizadas por contenidos sociales. El disco cuenta, además, con la participación de Ana Belén.

AGUA WORLD TOUR pasará por diversas ciudades europeas, llegará a los principales teatros italianos en mayo para después, en noviembre, proseguir por América Latina. El proyecto nace tras la confluencia artística de dos universos aparentemente lejanos y diversos entre ellos.

La tradición musical popular andina de los Inti y la canción de autor pop italiana de Giulio: su recorrido juntos tuvo inicio el año pasado con la canción Vale la pena, que dio lugar también a una exitosa gira de 7 fechas por Italia, con teatros llenos y magnífica acogida de público y prensa. "AGUA" nace a partir de todo esto. Se genera espontáneamente por la amistad, afinidad y entendimiento artístico entre Inti y Giulio. El álbum reflexiona sobre los temas preponderantes que la actualidad presenta, desde los trastornos climáticos a la recuperación de los valores humanos de base. Desde la tutela del ambiente a las relaciones interpersonales. Con el debido respeto por el compromiso social y a veces político del pasado de los Inti Illimani, pero en un contexto más extenso y vinculado a la dimensión del hombre en el respeto de su tiempo y de la sociedad que lo rodea. La gira europea empezará en mayo y se extenderá por Italia y Europa.

Estas son las fechas de la gira Europea:

10/5 Bruselas - Théâtre Molière

11/5 Bruselas - Théâtre Molière

12/5 Genoa - Giardini Luzzati

13/5 Roma - Sala Sinopolis

14/05 Senigallia -Teatro La Fenice

17/5 Turin - Teatro Colosseo

18/5 Bologna - Teatro Duse

19/5 Milan - Teatro Arcimboldi

20/5 Mantua - Grana Padano Theatre

21/5 Padua - Gran Teatro Geox

22/5 Florencia - Tuscany Hall

24/5 Napoles - Teatro Bolivar

25/5 Napoles - Teatro Bolivar

28/05 Madrid - Changó Club

30/05 Barcelona - Sala Bikini

2/06 Ginebra

5/06 Amsterdam

6/06 Helsinky

Inti-Illimani (1967) es un nombre compuesto que proviene de la lengua quechua Inti y del aymara Illimani y significa Sol de una montaña en las proximidades de La Paz, Bolivia. La formación, compuesta desde sus inicios por un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Técnica del Estado de Chile, surge dentro del movimiento llamado “La Nueva Canción Chilena” que se desarrolla entre 1965 y 1973.

Desde 1973 se instalan en Europa, exactamente en Italia. A partir de los años 80 su carrera se ha distinguido por los numerosos éxitos, alcanzando los primeros puestos de las listas italianas y sumando innumerables discos de Oro y Platino. Inti-Illimani acreditan millones de discos vendidos en todo el mundo, con presentaciones y conciertos en más de 58 países. La banda ha compartido escenario y tocado con artistas de gran calado e importancia como Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, John Williams, Paco Peña, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Milton Nascimento, Danielle Silvestre, Lucio Dalla, Pablo Milanés, Francesca Gagnon, Arja Saijonmaa, Holly Near, Joan Baez, Marta Gómez, Isabel Parra, Georgina Hassan o Víctor Heredia, entre otros, tocando en los escenarios más relevantes de todo el mundo.

En 2017 la formación chilena ha cumplido 50 años de ininterrumpida carrera artística, aniversario celebrado con una gira en Chile y con dos conciertos con entradas agotadas en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Giulio Wilson es cantautor y enólogo, letrista ecléctico y extraordinario músico, tiene la rara capacidad de sacar a luz historias fuera del tiempo y fuera del coro, de una belleza tal que no puede evitar contarlas, con la música, con las palabras y el genio de cuentahistorias. Tiene el talento de cruzarse con las historias de otros, convirtiéndose en uno de los personajes, a veces, inconscientemente.

El 16 de abril de 2022, periodo de confinamiento en todo el mundo, muere Luis Sepúlveda. Giulio envía un mensaje de pésame y acercamiento a Jorge Coulón, líder de Inti-Illimani, quien responde “Los artistas y escritores de textos nunca mueren”. Así es como empieza su historia, en un día que no ha sido como los otros. Envueltos en un tiempo lento, de vida en casa y con el mundo afuera detenido, a la espera de la primavera. Desde aquel día, Giulio nunca ha dejado de estar en contacto con Inti-Illimani, ahora compañeros de arte y amigos en la vida. Y la primavera artística llega para ellos con AGUA, el disco que firma una unión humana fuerte, traducida en 13 canciones.