¿Cómo mejorar el brand awareness de una empresa? Rankister

Los objetivos principales de una empresa son aquellos relacionados con el aumento de la visibilidad y de la clientela.

Para lograr resultados óptimos en este campo, es necesario trabajar de la mejor manera en su estrategia de comunicación con el fin de mejorar lo que se llama "brand awareness".

El brand awareness es la notoriedad de la marca que permite medir la visibilidad que el brand y los productos tienen para sus consumidores en target.

Aumentar el brand awareness, por lo tanto, es esencial para alcanzar de la mejor manera sus objetivos empresariales a largo plazo, aumentando el grupo de usuarios y, en consecuencia, también los posibles beneficios gracias a una mayor penetración en el mercado de referencia.

La comunicación empresarial relacionada con el brand awareness siempre ha sido un objetivo importante, pero, antes de la llegada de lo digital, era necesario trabajar en campañas muy costosas para televisión, radio o vallas publicitarias y folletos en las ciudades de referencia.

Hoy en día, en cambio, es posible obtener mejores resultados (incluso con un presupuesto más reducido que el requerido por la televisión), aprovechando al máximo las herramientas digitales dedicadas a la comunicación de la marca. Entonces, se ha prestar atención en cómo mejorar el brand awareness empresarial.

Las herramientas para aumentar el brand awareness El crecimiento del brand awareness está estrechamente relacionado con la estrategia de comunicación que se adopta. Por supuesto, para asegurar que la visibilidad y la popularidad aumenten juntas a lo largo del tiempo, es necesario combinar la campaña de comunicación adecuada con las acciones del brand en términos de la calidad de los productos y servicios ofrecidos y en el soporte a sus clientes.

Para acelerar la visibilidad y el conocimiento, es posible aprovechar al máximo las herramientas disponibles en el campo de la comunicación. Además de las herramientas publicitarias tradicionales, es aconsejable centrarse en las ofrecidas por los medios digitales, como:

Sitio web: es el primer canal importante de comunicación empresarial. El primer punto de contacto que puede convencer a los usuarios de hacer o no una compra o solicitar un servicio en particular.

Redes sociales: los canales sociales son otra herramienta esencial para incluir en el plan de comunicación empresarial. Con estos, el brand awareness puede crecer exponencialmente, pero hay que tener mucho cuidado: incluso un solo error podría hacer que la marca obtenga una visibilidad no siempre positiva.

Publicidad online e influencer marketing: la publicidad de pago ayuda a alcanzar un objetivo específico y permite aumentar la visibilidad de la marca y los productos o servicios utilizando plataformas publicitarias en línea como Google y las ofrecidas por las redes sociales. El marketing de influencers promueve la imagen de la marca y ayuda a su crecimiento, especialmente en el círculo de referencia.

Sin embargo, a estas actividades publicitarias, es necesario agregar una estrategia importante, como la de Digital PR, que permite diseñar una campaña de comunicación a largo plazo y funcional a largo plazo, apoyando de la mejor manera el crecimiento del brand.

Digital PR: la herramienta más importante para el brand awareness.

El sitio web, las redes sociales y las campañas publicitarias son, sin duda, elementos esenciales para aumentar la visibilidad de la marca. Sin embargo, es necesario complementar estas actividades con un enfoque de Relaciones Públicas Digitales (Digital PR).

La Digital PR es una herramienta esencial para el brand awareness, ya que permite crear contenidos convincentes que pueden publicarse en periódicos, blogs, perfiles sociales y otros canales digitales, atrayendo más fácilmente a posibles usuarios interesados en los productos y servicios ofrecidos.

Hoy en día, la gestión de Digital PR puede estar a cargo de la propia empresa, gracias a herramientas y plataformas como Rankister, la aplicación que permite acceder a un amplio catálogo de medios digitales y periódicos en línea en los que publicar contenidos dirigidos al crecimiento de la visibilidad de su empresa.

Gestionar la Digital PR, de hecho, es una actividad que permite la creación de una red relacional basada en una buena comunicación y que permite aumentar el brand awareness gracias a: el aumento de la visibilidad a través de artículos, comunicados de prensa, contenidos para blogs y periódicos; mejora de la posición del sitio web; crecimiento en el campo de la SEO (es decir, en términos de posicionamiento en los motores de búsqueda).

A través de la creación de comunicados de prensa, artículos y contenidos para blogs, revistas en línea y periódicos nacionales y locales, la visibilidad de la marca podrá crecer rápidamente atrayendo tanto la atención como la confianza que apoyará de la mejor manera el futuro proceso de compra en el que se involucrará el cliente.