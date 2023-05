Smoking Paper mantiene su liderazgo en sostenibilidad con Roll with Green y la máxima calificación de CDP

Smoking Paper combina distintas iniciativas de sostenibilidad, junto con medidas específicas para reducir de forma efectiva su impacto ambiental. La marca ha obtenido la máxima calificación en CDP Water Security y CDP Forest en la categoría Leadership (Liderazgo). También mantiene diversas iniciativas y campañas a favor de la sostenibilidad y el medio ambiente como Roll with Green, entre otras La compañía líder española especializada en libritos de papel de liar, Smoking Paper, mantiene una inversión creciente en políticas, iniciativas y acciones con las que preservar la sostenibilidad medioambiental.

Esta filosofía propia de reducir su impacto en la huella de carbono ha recibido incluso el reconocimiento oficial por parte de CDP, con la máxima calificación en algunas de sus categorías.

No obstante, el mayor impacto en sostenibilidad por parte de Smoking Paper se constata en iniciativas ya consolidadas como su popular Roll with Green, con la que ha incentivado la plantación de más de 167.000 árboles.

"Conoce la iniciativa Roll with Green de Smoking Paper"

Roll with Green consiste en una iniciativa que la marca planteó en colaboración con Trees for the Future para plantar 165.000 árboles. Una vez superado este objetivo, se ha decidido continuar con esta acción, ahora con el reto algo más ambicioso de plantar 200.000 árboles. De momento ya se han superado los 167.200 plantados.

La iniciativa se basa en la participación de los usuarios. Al utilizar en redes sociales #rollwithgreen, se planta un árbol en nombre de quien ha hecho la publicación.

La marca además ha confirmado que con la compra de varias gamas de sus productos también es posible colaborar en la reforestación.

Smoking Paper cuenta para esta iniciativa con la ONG Trees for the Future, especializada desde hace años en campañas internacionales de plantación de árboles y en la lucha contra la deforestación.

Reconocimiento de Smoking Paper en su liderazgo por la sostenibilidad

Smoking Paper ha visto su esfuerzo e inversión en sostenibilidad reconocidos oficialmente, al obtener la máxima calificación "A" en CDP Water Security y CDP Forest en la categoría Leadership (Liderazgo).

CDP es un referente mundial en la divulgación global para inversores, empresas, ciudades y estados sobre la gestión del medioambiente. Actualmente, es considerado el mejor estándar de informes ambientales con el conjunto de datos más completo y rico sobre los planes de acciones de corporaciones y ciudades.

En la información pública que ofrece, destaca la calificación de empresas como Smoking Paper basada en categorías diferentes. Del análisis de 12.700 empresas, en la de CDP Water Security 288 han conseguido esta calificación "A". En la de CDP Forest la lista se reduce a solamente 25 compañías. La otra categoría es CDP Climate Change, de la que Smoking Paper ha conseguido la calificación "B".

En todo el mundo únicamente 12 empresas han obtenido la calificación de triple A en los 3 ámbitos. El objetivo de la marca es entrar próximamente en este reducido grupo de empresas, con el fin de asentar su compromiso por la sostenibilidad.

Medidas de Smoking Paper para reducir su impacto ambiental

En una entrevista reciente, Montse Bonjorn, Directora de Marketing de Miquel y Costas, explicaba cómo ha cambiado Smoking Paper su enfoque en la sostenibilidad en los últimos años.

Según afirma, este enfoque se asienta en proyectos de innovación de producto desde el mismo desarrollo de materias primas más respetuosas con el medio ambiente, packagings más sostenibles e incluso un esfuerzo por calcular y reducir la huella de carbono de la organización y de sus productos.

Jordi Mercader Barata, vicepresidente ejecutivo del grupo, también exponía que "con una historia que se remonta a principios del siglo XVIII, Miquel y Costas se define hoy como una compañía cuyo propósito es el de aplicar a la celulosa el conocimiento necesario para facilitar a la sociedad productos que satisfagan sus necesidades, mejoren el medio ambiente y colaboren a la sostenibilidad del planeta".

La compañía busca así que la marca líder internacional en papel de liar persiga este propósito de sostenibilidad en todo el proceso de su producción, que se traslade a sus productos y que los usuarios puedan disfrutar de ello.

La empresa, que tiene sus orígenes en Capellades (Barcelona), mantiene la producción de sus libritos de papel en la ciudad condal y aprovecha para su fabricación goma 100% natural vegetal, sin colorantes ni otros aditivos.

De hecho, sus productos cuentan con certificado FSC®, porque proceden de bosques y plantaciones que preservan la Biodiversidad.

Además de ser fiel a la producción local y a un proceso de fabricación sostenible, Smoking Paper también ha adoptado medidas adicionales con las que reducir su impacto ambiental como las siguientes:

Compra de electricidad 100% de origen renovable.

Implantación de nuevas instalaciones fotovoltaicas para generar electricidad renovable.

Ejecución de proyectos de eficiencia energética.

Reducción del agua en sus procesos productivos.

Disminución de la generación de residuos.

Reducción de plástico en el packaging secundario.

Trabajo con proveedores que tengan certificaciones medioambientales como la ISO 14001.

Sobre Smoking Paper

Smoking Paper es una empresa española especializada en la fabricación de libritos de papel de liar. La compañía, con presencia a través de sus productos en más de 100 países de todo el mundo, tiene su sede central en Barcelona (España).

Miquel y Costas cuenta con más de 125 años de experiencia en su sector y en la actualidad su marca Smoking es reconocida internacionalmente. Comercializa papeles para tabaco de liar, filtros y tubos en diferentes medidas y características, así como también accesorios para fumadores.