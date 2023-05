PF Led ONE, la baliza v16 conectada más vendida anunciada en televisión

La empresa Erum Vial ha anunciado en televisión su último éxito de ventas, la baliza V16 conectada PF Led ONE La empresa Erum Vial ha anunciado en televisión su último éxito de ventas, la baliza V16 conectada PF Led ONE. Se trata de una baliza geolocalizada que sustituye oficialmente los triángulos de emergencia en las carreteras, convirtiéndose en la opción más segura y efectiva para señalizar un accidente o avería en la vía.

PF LED ONE V16 incluye geolocalización y conexión a la plataforma DGT 3.0. Esta novedosa característica es una herramienta vital para los conductores en la carretera, ya que permite a las autoridades de tráfico conocer en tiempo real los lugares exactos donde ha ocurrido una avería o accidente de tráfico e informar a resto de conductores sobre la ubicación de estos incidentes. Gracias a la geolocalización de este dispositivo V16 las autoridades podrán actuar rápidamente ante las situaciones de emergencia que ocurren en vías de circulación, reduciendo el tiempo de auxilio, y evitando que se produzcan accidentes en cola.

La nueva normativa dicta que todos los automóviles deberán contar con la luz de emergencia V16 conectada y se deberá decir el adiós definitivo a los triángulos. El objetivo primordial de este cambio en la normativa es hacer el proceso de señalización lo más seguro posible y reducir drásticamente el número de heridos y fallecidos que ocurren a diario en vías de circulación.

La luz de emergencia PF Led One V16 fabricada en España, es visible en todo tipo de vehículos, incluidos aquellos que disponen de barras de techo laterales, techos de cristal, superficies plásticas o carbono, y está conectada a la plataforma de la DGT 3.0, su precio incluye conectividad hasta 2038 y 12 años de garantía oficial. Además, esta baliza ha superado con éxito las pruebas de homologación y conectividad de la DGT, lo que asegura su calidad y fiabilidad. Su colocación adecuada y conexión sencilla la convierten en un elemento indispensable en la prevención de accidentes.

En conclusión, la nueva baliza V16 conectada PF Led ONE de Erum Vial es una opción más segura y efectiva para señalizar accidentes o averías en las carreteras españolas. Dado que el parque móvil español es uno de los más antiguos de Europa, el uso de la nueva baliza puede ser una herramienta importante para garantizar la seguridad en la carretera.