Gungnir reanuda las perforaciones en el proyecto de níquel de alta ley de Lappvattnet, Suecia

El actual permiso de perforación de dos años en Lappvattnet es válido hasta finales de este año, con la posibilidad de realizar más perforaciones con la presentación de un nuevo plan de trabajo Gungnir Resources Inc. (TSXV:GUG)(OTC PINK:ASWRF) ("Gungnir" o la "Compañía") se complace en anunciar que las perforaciones comenzarán esta semana en el proyecto de níquel de alta ley Lappvattnet de la Compañía en el norte de Suecia. Las perforaciones seguirán centrándose en la mejora y posible ampliación del yacimiento de níquel de Lappvattnet, centrándose específicamente en: (a) la extensión descendente y poco profunda de la zona principal de níquel; (b) brotes adicionales de níquel de alta ley engrosados dentro de la mitad oriental de los recursos inferidos existentes; y (c) la ley y la continuidad de la zona de pared inferior recientemente descubierta.

"Las perforaciones en Lappvattnet siguen produciendo sulfuros de níquel de alta ley, posiblemente con algunas de las intersecciones de perforación de níquel de mayor ley registradas en Suecia. Tuvimos una tasa de aciertos del 80% con nuestras perforaciones en 2021 y 2022, que arrojaron numerosas e impresionantes intersecciones de níquel cerca de la superficie, incluidos doce pozos con ensayos individuales superiores al 5% de Ni, con un ensayo máximo de 7,38% de Ni. Planeamos seguir avanzando sobre la base de estos éxitos", comentó Jari Paakki, CEO.

En 2022, la Compañía perforó 30 agujeros para un total de 4.240 metros y 15 agujeros para 1.300 metros en 2021. Los 45 pozos se perforaron en la mitad occidental de la propiedad, cubriendo una longitud de 450 metros con puntos de interceptación de níquel (zona principal de níquel) a una profundidad vertical de unos 100 metros.

La cantidad total de metros de perforación en 2023 se basará en la continuidad de los resultados positivos y el acceso a los lugares de perforación previstos. Las nevadas de este invierno, más intensas de lo normal, y el posterior deshielo pueden provocar condiciones húmedas prolongadas en las partes orientales de la zona de perforación prevista. La empresa está vigilando activamente el deshielo primaveral y las condiciones del terreno.

Por favor, consultar la presentación de diapositivas de los proyectos de níquel de Gungnir en el sitio web de la Compañía para ver mapas, fotos de testigos de perforación, tablas de resultados de ensayos e instantáneas de modelado 3D (enlace más abajo):

https://gungnirresources.com/_resources/pdfs/Sweden-Nickel-Projects.pdf?v=0.890

Los recursos de níquel de Gungnir en Suecia ascienden actualmente a 177 millones de libras (80,5 millones de kg) de níquel:

Lappvattnet: Recurso inferido de 780.000 toneladas con una ley de 1,35% de níquel para 23,1 millones de libras (10,5 millones de kg) de níquel.

Rormyrberget: Recurso inferido de 36.800.000 toneladas con una ley de 0,19% de níquel para 154 millones de libras (70 millones de kg) de níquel. El informe técnico NI 43-101 titulado "TECHNICAL REPORT on the LAPPVATTNET and RORMYRBERGET DEPOSITS, NORTHERN SWEDEN" ha sido elaborado por Reddick Consulting Inc. Las personas cualificadas son John Reddick, M.Sc., P.Geo., y Thomas Lindholm, M.Sc., Fellow AusIMM. La fecha efectiva es el 17 de noviembre de 2020.

Todas las longitudes indicadas son longitudes de testigo; no se ha determinado la anchura real. La información técnica de este comunicado de prensa ha sido preparada, verificada y aprobada por Jari Paakki, P.Geo., Consejero Delegado y Director de la empresa. El Sr. Paakki es una persona cualificada según el Instrumento Nacional 43-101.

Sobre Gungnir Resources

Gungnir Resources Inc. es una empresa canadiense de exploración minera que cotiza en TSX-V (GUG: TSX-V, ASWRF: OTCPK) con proyectos de oro y metales básicos en el norte de Suecia. Los activos de Gungnir incluyen dos yacimientos de níquel-cobre-cobalto, Lappvattnet y Rormyrberget, ambos con recursos de níquel actualizados, y el proyecto Knaften, que alberga un sistema de oro alojado en una intrusión en desarrollo, así como objetivos de VMS (zinc-cobre) y cobre-níquel, todos ellos abiertos a la expansión y a nuevos descubrimientos. La empresa también ha añadido recientemente a su cartera de propiedades suecas la de Hemberget, que abarca una intrusión gabro-ultramáfica de 11 km de longitud, un nuevo objetivo de cobre-níquel. Para más información sobre la empresa y sus propiedades, visitar www.gungnirresources.com o www.sedar.com.