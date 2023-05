Las soluciones One Network de Cambium Networks crean un nuevo paradigma de servicios de conectividad en comunidades de vecinos y edificios de viviendas en alquiler

Los vecinos y residentes quieren vivir en entornos seguros y los promotores, en colaboración con los proveedores de servicios gestionados (MSP), están acelerando las mejoras en seguridad y eficiencia con iniciativas de transformación digital, ofreciendo experiencias en línea seguras y fiables El Wi-Fi, la conexión inalámbrica fija, la conmutación, la video vigilancia, la seguridad y la gestión convergente han entrado con fuerza en las urbanizaciones, comunidades de vecinos y edificios de viviendas en alquiler, ofreciendo experiencias excepcionales a los usuarios finales y mejorando la satisfacción de los residentes. Un escenario donde las soluciones ONE Network de Cambium simplifican el despliegue de los sistemas y unifican su gestión.

La infraestructura Wi-Fi se aprovecha para que las tecnologías de edificios inteligentes optimicen las operaciones y gestionen sistemas de riego, videovigilancia, sistemas de acceso, cerraduras de puertas, controles de climatización y otros. Además, los administradores de propiedades y el personal de mantenimiento utilizan la misma red para los dispositivos que emplean a diario para gestionar la propiedad y mantener a los inquilinos satisfechos.

Las Soluciones One Networksde Cambium Networks ofrecen una interfaz de usuario intuitiva y simplificada que cubre las configuraciones inalámbricas más comunes que utilizan los MSP. La racionalización del proceso se traduce en un ahorro real de dinero en el nuevo hardware, así como en la reducción del coste total de propiedad (TCO).

Gracias a One Networks, los propietarios de viviendas en alquiler y operadores inmobiliarios están optimizando el rendimiento del capital al ofrecer experiencias digitales diferenciadas para sus inquilinos y personal. Los puntos de acceso Wi-Fi 6 de Cambium Networks y el software cnMaestro X ofrecen el rendimiento, la automatización inteligente y la optimización de aplicaciones que contribuyen significativamente a ese fin. Además, en el caso de las comunidades de jubilados que requieren una atención continuada, las soluciones One Networks aseguran un nivel de servicio premium y una conectividad de banda ancha excepcional a los residentes y al personal.