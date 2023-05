Like Drivers mejora presencia avanzada, con las ayudas del Kit Digital

Gracias a las ayudas europeas de los Next Generation, la empresa de servicios de chófer privado, Like Drivers, impulsa su presencia avanzada y escala posiciones en los buscadores La empresa ha conseguido mejorar su ventaja competitiva frente a la competencia, gracias a la implementación de su presencia avanzada. Mediante las ayudas del Kit Digital, ha logrado una mayor notoriedad online y, por tanto, puede llegar hasta su público objetivo de una forma más directa.

Like Drivers ofrece diferentes servicios a sus clientes, como los servicios VIP de transfer privado, el alquiler de vehículos de lujo con conductor privado o las excursiones por Barcelona en un vehículo de alta gama. La empresa cuenta con una flota de vehículos de clase S, E y V y su servicio está disponible las 24h del día los 365 días del año, por lo que los usuarios pueden disfrutar de ellos siempre que lo necesiten.

La puntualidad, la comodidad y la privacidad que obtienen los usuarios, son las claves del éxito de Like Drivers. El usuario siempre va a disponer de una respuesta inmediata y viajará cómodamente en un vehículo de alta gama de forma segura. Los conductores experimentados de Like Drivers conocen muy bien la ciudad y saben bien cuál es la mejor ruta.

Estos servicios están pensados para todas aquellas personas que necesiten disponer de un conductor privado y de confianza, como los directores y ejecutivos de empresas y aquellas personas que viajan constantemente, de un lado a otro. Con los servicios de Like Drivers, encuentran la mejor solución para sus traslados, ya que pueden trasladarse hasta su destino de una forma cómoda, elegante y privada y llegando siempre puntual a sus citas.

Mediante un transporte privado y personalizado, disponible en todo momento, los usuarios pueden viajar hasta el aeropuerto, a sus reuniones de negocios, eventos y allá donde necesiten, sin la necesidad de limitarse a horarios y ahorrando tiempo y estrés. Además del transfer privado, desde Like Drivers también ofrecen el alquiler de vehículos con conductor, para realizar recorridos por la ciudad o para aquellas ocasiones especiales, que requieran de un vehículo de alta gama.

https://likedrivers.com/

08320 El Masnou, Calle Puerto Rico, 23

info@likedrivers.com

+34 693 451 058