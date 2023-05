Can Montcad mejora la experiencia de navegación y el contacto con sus clientes a través de su página web, gracias al Kit digital

Gracias a las ayudas del Kit digital, el restaurante ha podido mejorar la interfaz de su página web y su notoriedad online El restaurante, especializado en la celebración de bodas desde 1970, implementa mejoras en su página web gracias a los fondos europeos Next Generation. Con este impulso económico, ha logrado mejorar la experiencia de navegación de los usuarios y conseguir una comunicación más directa y fluida con sus clientes.

Can Montcad es un restaurante especializado en la celebración de todo tipo de eventos, aunque está especializado en la celebración de bodas, bautizos y comuniones. También presenta propuestas personalizadas y enfocadas a los eventos de empresas, siempre cuidando hasta el más mínimo detalle y apostando por una propuesta gastronómica cuidada y con opciones muy variadas. Es una empresa familiar que está ubicada en un entorno privilegiado y que cuenta con una gran variedad de salas interiores y espacios exteriores. Es un lugar ideal para celebrar todo tipo de eventos, ya que cuentan con unas instalaciones completamente habilitadas para ello.

La propuesta gastronómica de Can Montcad se basa en ofrecer productos artesanales de alta calidad, elaborados con materias primas de proximidad y con técnicas tradicionales, para sorprender a todo tipo de paladares sin perder la esencia de la cocina de siempre. En cuanto a la propuesta gastronómica, ofrecen opciones para todos los gustos y necesidades alimentarias y siempre eligen alimentos de proximidad de la máxima calidad, de hecho cuentan con un huerto ecológico propio.

Proponen menús especiales para cada ocasión, además de los menús que ya están establecidos por cada temporada, como el menú calçotada. Realizan postres artesanales de gran calidad e incluso presentan la opción de hacer pasteles por encargo. Los clientes pueden reservar sitio a través de la App o bien rellenando el formulario de contacto con sus datos y su consulta. El restaurante se adapta a las necesidades de cada cliente, para brindar un servicio hecho a medida para cada tipo de celebración.

Can Montcad

https://canmontcad.es/

Av. Pau Vila 1, Sentmenat, 08181 – BCN

gestionmontcad@gmail.com

937 151 810