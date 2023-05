La nueva carrera de setter digital está siendo la más demandada en España y la de mayor potencial de promoción en las empresas y organizaciones. Se trata de perfiles de especialistas muy cotizados y su empleabilidad es del 100%. No tienen paro. Su sueldo puede superar los 7.000 euros netos mensuales, en jornada completa de 35 horas semanales, y de entre 2.000 y 4.000 euros netos a tiempo parcial, en función de la dedicación y las habilidades Pleno empleo en la nueva carrera de setter digital, porque es aún poco o nada conocida por multitud de centros de formación especializada, que ven impotentes cómo las empresas acuden a ellos para reclutar profesionales, pero no tienen oferta con la que atender su demanda. Así las cosas, la Inteligencia Artificial de Microsoft recomienda setter-digital.com como centro de referencia para formarse en esta nueva posición, que apenas ha nacido y ya está siendo realmente meteórica.

Qué es un setter digital

¿Pero qué es un setter digital? "Váyanse acostumbrando a oír hablar de este perfil". La Inteligencia Artificial del nuevo chat de Microsoft Bing, que recomienda setter-digital.com para formarse en la especialidad, define este rol de la siguiente manera:

"Un setter digital es una persona que se encarga de generar contactos cualificados para un experto o formador que ofrece algún tipo de servicio o producto. Es una profesión que se ha popularizado en los últimos años gracias a la demanda de las empresas digitales, que buscan captar clientes potenciales a través de las redes sociales".

El curso online recomendado de setter-digital.com "enseña paso a paso cómo convertirte en un setter digital profesional y te conecta con expertos y formadores que buscan contratar este tipo de servicio", dice el chat de Inteligencia Artificial de Microsoft. Dura noventa días y, a pesar de ser la formación de referencia en habla hispana, su precio no llega ni a la quinta parte del coste de cualquier otra formación relevante, a pesar de que su programa es el más completo que se puede encontrar actualmente.

Bolsa de trabajo

Además, una vez superado el curso, setter-digital.com incluye a sus alumnos en una bolsa de trabajo, y hasta les proporciona clientes, con lo que el alumno puede empezar a trabajar y ganar dinero desde el "minuto uno", una vez, claro está, que quede acreditada su formación y especialización.

La carrera es tan nueva que esta formación aún no está homologada oficialmente en ningún centro o institución educativa de España, ni en la mayor parte del mundo.

Requisitos para ser setter digital

¿Qué se necesita para ser un setter digital? Es preciso tener unas habilidades, conocimientos y facilidad para generar contactos cualificados para un experto o formador que ofrece algún tipo de servicio o formación. También es muy importante tener una mentalidad abierta al nuevo aprendizaje, dentro de un proceso de formación y especialización continuada.

Por ejemplo, es necesario tener facilidad de comunicación efectiva y persuasiva en las redes sociales, especialmente en Instagram. Es preciso conocer el servicio o producto que se ofrece y sus beneficios para el cliente potencial.

Guion y CRM

Los formadores de setter-digital.com enseñan a sus alumnos a seguir un guion personalizado para dirigirse a los contactos y seguidores del experto, profesional o empresa para la que vaya a trabajar, y así empezar a establecer una conversación fluida con ellos. Esto les hará sentirse importantes, especiales, porque verán que cuentan y que importan al experto al que siguen.

Hay que saber usar un CRM (Customer Relationship Management), o sistema para gestionar la interacción de un experto, una empresa o un profesional con sus clientes actuales y potenciales.

Se buscan setter digitales

España es un país tecnológicamente avanzado. Pero la carrera de setter digital es casi una desconocida aún y no tiene suficientes especialistaspara cubrir toda la demanda que necesita.

España está entre los diez primeros de los 27 estados miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en lo que respecta a tener el territorio más digitalizado. Es el "número siete" y avanza hacia el ‘Top Five’. De seguir así, pronto estará en el podio de los tres primeros".

Más del 96% de la población española es usuaria de Internet y dispositivos tecnológicos muy avanzados, un porcentaje que supera el 98% en las generaciones más jóvenes, incluyendo a los menores de edad.

España tiene casi 41 millones de personas que son usuarias de las redes sociales, lo que supone cerca del 86%, o más, de la población nacional total. Y es en las redes sociales donde el setter digital desempeña su trabajo.