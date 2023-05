¿Por qué contar con un consultor SEO de calidad es esencial para el éxito de las empresas?

El Search Engine Optimization (SEO) es una estrategia determinante para las empresas en la era digital presente. Su correcta aplicación se convierte en una herramienta que ayuda a mejorar la visibilidad en línea al optimizar el sitio web para aparecer en los primeros resultados en los motores de búsqueda.

Sin embargo, la gran mayoría de empresas no disponen de los conocimientos como para poder implementar una estrategia de SEO por su cuenta. Para ello, es necesario la intervención de un experto en posicionamiento web y Sergio Valdenebro cuenta con todos los mecanismos para aquellas empresas que buscan un buen posicionamiento SEO.

La relevancia de los consultores SEO La creciente competencia en línea y la importancia de los motores de búsqueda han convertido al SEO en una parte fundamental del marketing digital. Esto le abrió las puertas a que personas que se especializan en el ámbito del posicionamiento web ayuden a los sitios web de las empresas.

Sergio Valdenebro es un consultor SEO freelance especializado en la prestación de servicios a pymes y autónomos. El trabajo de un experto en estos casos se vuelve una gran herramienta, ya que este es capaz de otorgar a sus clientes una visibilidad por encima de su competencia que no conseguirían de otra manera. Mediante la implementación de técnicas, los consultores pueden detectar todos los errores y puntos que el sitio web debería mejorar, de manera que los buscadores la vayan mostrando en puestos más altos.

De esta manera y con la página posicionada en los primeros lugares, tanto pymes como autónomos podrán progresar en el mercado, debido a que su público objetivo posee un acceso más fácil a su sitio web.

Servicios ajustados a las necesidades de las empresas En primera instancia, Sergio Valdenebro, como experto en posicionamiento web, buscará conocer las necesidades y oportunidades del negocio, sus posibles palabras clave, para así elaborar una estrategia SEO para mejorar el ranking y el crecimiento de los sitios web.

Sin embargo, no todos los casos son iguales, por lo que ofrece un servicio SEO para cada necesidad. Más allá del servicio de consultoría (donde él se encarga de optimizar el sitio web), Sergio Valdenebro ofrece una auditoría SEO, en la que analiza en profundidad cada una de las piezas que los buscadores tienen en cuenta para dar una posición al sitio web. Después, el cliente recibirá un informe detallando dichos puntos a mejorar, impulsando a que el propio cliente realice los cambios que considere pertinentes.

Por último, también ofrece un servicio SEO orientado al ámbito local o para comercios. En este caso, la optimización del sitio web apunta a posicionarla entre los primeros resultados para una ciudad o región, siendo esta una gran ventaja para locales físicos o servicios con alcance limitado.

De esta manera es como el trabajo de un buen consultor SEO puede repercutir en el crecimiento de aquellos negocios pequeños, siendo de la mano de Sergio Valdenebro un servicio de publicidad más rentable que una campaña de marketing.