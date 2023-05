Pixelesfera afirma que solo aplicando estrategias anticonvencionales se pueden conseguir excelentes resultados en el marketing B2B

En el mundo de los negocios, es una realidad que las negociaciones y transacciones de mayor importe se realizan entre empresas que venden a otras empresas, lo que se conoce como marketing B2B (business to business).

Sin embargo, en este tipo de mercado, se siguen utilizando métodos obsoletos de “puerta fría” en los que hay dificultades para hablar con el “decision maker” y donde hay filtros imposibles de saltar. Algunos formadores se apoyan en plataformas como LinkedIn para prospectar, pero dado el gran número de comerciales que aplican las mismas técnicas, estas han dejado de ser efectivas.

Hoy en día, la mayoría de las agencias de marketing se dedican exclusivamente al mundo online y ninguna parece ofrecer una solución que termine con los problemas de la captación en el mercado B2B. No obstante, hay una empresa que ha creado una estrategia NO convencional que tiene como objetivo ayudar a los empresarios en este tipo de mercado. Se trata de Pixelesfera, el referente de marketing estratégico de respuesta directa.

La necesidad de estrategias anticonvencionales: marketing B2B Muchas empresas ven que sus estrategias de marketing B2B no están funcionando. Sin embargo, en ese contexto, Pixelesfera propone aplicar estrategias que se salen de lo común y que han demostrado excelentes resultados entre sus clientes.

Concretamente, Pixelesfera prepara estrategias ad-hoc que son offline (con algunos elementos de apoyo online) y que tienen justamente el objetivo de ayudar a las empresas B2B a saltarse los "filtros de la entrada", llegar a hablar directamente con el decision maker y preparar previamente el terreno para una negociación próspera. Esto hace que la tasa de conversión de ventas se vea multiplicada y el trabajo del comercial de mejores resultados.

Es importante señalar que las estrategias offline como las que pone a disposición la mencionada compañía son las que tienen la tasa más alta de conversión, por el hecho de que no las aplica nadie y los que lo intentan no lo hacen de forma correcta.

En resumen, el tipo de acciones de marketing del que se ha venido hablando requiere de una estrategia bien definida y orientada a objetivos concretos. Es un marketing que se trabaja por nichos y totalmente personalizado a cada cliente que se quiere captar. Por esa razón, Pixelesfera desarrolla planes estratégicos de marketing de respuesta directa enfocados a la máxima monetización en mercados B2B, para que las empresas que trabajan con ellos consigan, en el menor tiempo posible, resultados impresionantes en términos de aumento de ventas y beneficios netos.

Más información sobre Pixelesfera El mercado principal de Pixelesfera es el hispanohablante. Sin embargo, la empresa cuenta con clientes y colaboradores en diferentes partes del mundo. La compañía está liderada por dos cofundadores: Davide Bollati y Eleazar Luis. Davide es el presidente y cuenta con amplia experiencia como strategic advisor, lo que le ha permitido ser responsable del crecimiento de decenas de organizaciones en diferentes países. Por su parte, Eleazar es el CEO de la compañía y ha ayudado a decenas de empresarios a mejorar sus resultados y organizaciones. Pixelesfera ha logrado un gran prestigio en el mercado gracias a la calidad de sus estrategias y a la gran efectividad de sus planes estratégicos que han conseguido generar más de 20 millones de euros para sus clientes. En su página web, se pueden encontrar una variedad de testimonios, donde se destaca la eficacia y resultados monetarios en cada proyecto.