Acudir al equipo de especialistas en Derecho Penal de Abogados María Girona

Abogados María Girona es un despacho de profesionales legales con 18 años de experiencia y que se han convertido en destacados especialistas en Derecho Penal. Su directiva asegura que cuenta con un “elevadísimo porcentaje de éxito” en la defensa de los clientes.

Esa formación se debe no solo a la sólida preparación académica del equipo, sino a la actualización continua a través de másteres, conferencias, seminarios y actualización del conocimiento de la Jurisprudencia. Esto les ha proporcionado un profundo conocimiento del sistema penal y penitenciario que los lleva a utilizar estrategias legales únicas y desconocidas para otros juristas.

Fórmulas legales en Derecho Penal de vanguardia Aunque Abogados María Girona se ha destacado como especialistas en Derecho Penal y Penitenciario, también cuentan con otras áreas jurídicas en las que son expertos. Asisten a personas en casos de divorcios y Derecho de Familia, herencias, sucesiones o ejecución de sentencias. En todos los ámbitos asesoran, ofrecen orientación; redactan los documentos, reclamaciones y escritos.

La preparación que posee el equipo de profesionales les permite asumir la defensa de un acusado de manera proactiva, anticipándose a la parte acusadora. Dada su experiencia en la defensa, cuando son ellos quienes tienen que acusar por un delito, están en la capacidad de prever la reacción de la parte contraria. Así mismo, saben medir los escenarios posibles sobre los cuales podría actuar el juzgado.

El prestigio que ha adquirido este bufete ubicado en Madrid se debe a los números concretos que demuestran su efectividad. Otro factor positivo ha sido la aplicación de estrategias procesales para que los clientes que cumplan algunos requisitos no tengan que pagar los costes legales. Explican que es una posibilidad que se estudia durante la primera consulta.

Novedosa forma de trabajar con los clientes Estos especialistas en Derecho Penal no solo han innovado con la aplicación de estrategias legales durante los procesos judiciales. También lo han hecho a través de la forma de trabajar con sus clientes, bien sea del lado de la defensa o de la acusación. Apuestan por un respaldo legal totalmente transparente y sin sorpresas.

Cuando un cliente los contacta inmediatamente elaboran una Hoja de Encargo Profesional, donde los precios son cerrados y se detallan los costes de cada instancia. Algo muy importante que hacen es que una vez analizan la situación, informan al potencial cliente las verdaderas probabilidades de éxito. De esa manera, puede valorar si iniciar o no una acción legal.

La atención es personalizada, estando constantemente localizables para cualquier consulta o duda. Los abogados de esta firma señalan que eso forma parte inherente del trabajo y por ello esas consultas no representan un coste adicional. Informan al cliente en cada momento procesal para que esté informado de cómo evoluciona su caso.