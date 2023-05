Energía Solar explica algunos consejos para ahorrar al máximo energía

A diferencia de la red eléctrica tradicional, con la energía solar se puede controlar mejor la energía solar que llega a las viviendas Tomando decisiones más inteligentes en el hogar, no sólo se puede maximizar el consumo, sino también el ahorro.

Aquí se ofrecen algunos consejos que ayudarán a sacar el máximo partido a su energía solar.

1. Aprovechar al máximo la energía diurna

Como la energía solar la absorbe del sol, se debe aprovechar al máximo la electricidad generada utilizándola durante el día.

Es importante comenzar a utilizar durante el día los electrodomésticos que consumen más energía, como el lavavajillas y la lavadora. Con el desarrollo de los electrodomésticos inteligentes, ahora es posible programar los ciclos de lavado para que se inicien y detengan automáticamente si no se está en casa durante el día.

2. Invertir en una batería solar y almacenar la energía solar que no se utilice

Las baterías solares almacenan la energía producida por los paneles solares para su uso posterior, lo que significa que conservan el exceso de energía en casa en lugar de devolverla a la red.

Si los paneles solares producen más electricidad de la que se necesita, la energía sobrante se destina a cargar la batería. Más tarde, cuando los paneles solares no estén produciendo electricidad, se puede recurrir a la energía que se ha almacenado antes en la batería, para utilizar la electricidad y los electrodomésticos por la noche.

3. Tener en cuenta los planes de futuro a la hora de elegir un sistema

¿Plantearse tener hijos? ¿Renovar la casa? ¿Comprar un vehículo eléctrico? Aunque se verán los beneficios de la energía solar en cuanto se instale el sistema, el sistema solar también es una inversión para el futuro.

Es crucial considerar los planes futuros al seleccionar el sistema apropiado para el hogar y promover prácticas más amigables con el medio ambiente.

El distribuidor de energía solar puede ayudar a elegir el mejor sistema para la casa ahora y en el futuro. Puede ofrecer una solución personalizada que incluya asesoramiento sobre cuántos paneles se deben instalar y cómo deben colocarse en el tejado.

Si se cumplen los requisitos, se puede solicitar un descuento para la batería solar e instalar los paneles fotovoltaicos y la batería al mismo tiempo. Si por el momento sólo se quiere instalar paneles fotovoltaicos, la batería puede ser una opción para el futuro.

4. Mantener y cuidar el sistema solar

Aunque el sistema funcione bien, es conveniente que lo revise un profesional al menos cada 2 años. Se puede poner en contacto con el instalador original o buscar un especialista que preste este servicio.

Comprobar regularmente la factura de la luz y el inversor para saber cuánta energía se genera y compararlo con las expectativas del sistema y las condiciones meteorológicas.

5. Intentar utilizar más energía mientras brilla el sol

Los paneles solares sólo producen energía durante el día. Aunque esa energía puede almacenarse, se obtendrá el máximo rendimiento de sus paneles con la electricidad que utilice inmediatamente. Así que, siempre que sea posible, es importante aprovechar la luz del día.

Cargar el portátil, smartphone o tableta durante el día y desenchufarlos por la noche.

Utilizar la aspiradora, la lavadora, el lavavajillas y la secadora durante el día.

Vigilar el consumo eléctrico.

Tratar de no consumir electricidad innecesariamente. Una mejor gestión de la energía que ayudará a ahorrar en la factura de la luz o en el suministro de energía solar.

Apagar las luces durante el día y aprovechar al máximo la luz natural.

Calentar y encender las luces sólo en las habitaciones necesarias.

Apagar los electrodomésticos en lugar de utilizar el modo de espera (que puede suponer entre el 10 y el 15% de la factura eléctrica).

Desconectar cualquier segundo o tercer frigorífico o congelador cuando no estén en uso.

Es importante asegurarse de que la casa este bien aislada: la calefacción y la refrigeración pueden suponer más del 20% del consumo energético de un hogar.

Intentar utilizar y comprar electrodomésticos que tengan una alta clasificación energética.

Cambiar a bombillas LED de bajo consumo. 6. Utilizar tecnología para controlar su consumo energético

Hay varias aplicaciones que ofrecen todos los datos en la palma de la mano para que pueda saber cómo funcionan sus paneles y dónde están los picos de consumo.

Es posible llevar esto aún más lejos conectando el sistema a una aplicación doméstica inteligente para apagar a distancia las luces y los electrodomésticos cuando se esté fuera de casa.

7. Mantener los paneles en buen estado

Para obtener la máxima producción de electricidad y prolongar la vida útil de sus paneles solares el mayor tiempo posible, es importante seguir estos consejos de mantenimiento de paneles solares:

Es importante mantener los paneles limpios de residuos, polvo, suciedad y polen con un lavado regular.

Realizar una revisión de mantenimiento profesional cada pocos años.

Para empezar, la instalación de los paneles a un proveedor de confianza, para tener la seguridad de que solucionará cualquier problema (poco probable) que pueda surgir.

Los paneles no pueden estar instalados debajo de ramas u objetos pesados que puedan caerse en caso de tormenta.

Comprobar periódicamente que no haya pájaros o roedores anidando debajo de los paneles, ya que pueden dañar el cableado y las fijaciones del tejado. 8. Posibilidad de almacenar en baterías

El almacenamiento en batería es la mejor forma de sacar el máximo partido al sistema de energía solar.

Con una batería solar, se tiene la libertad de utilizar la energía de sus paneles en cualquier momento. Esto da la seguridad energética completa con electricidad 24/7 (incluso en un corte de energía) y significa que la energía que generan sus paneles no se desperdicia si no hay nadie en casa para usarla.