DTF es una de las técnicas más utilizadas para la decoración de prendas a través de la impresión de tinta, por su versatilidad de uso, la facilidad de fabricación y la elasticidad de este tipo de transfer, entre otros factores que la ubican en los primeros lugares de la impresión textil. Respecto a las impresoras DTF, la Imprimo DTF 60 es una buena opción.

Imprimo Digital es una empresa revolucionaria en el sector de la industria gráfica, con más de 25 años de experiencia en el área de la impresión digital, con máquinas capaces de imprimir sobre cualquier material y en cualquier forma.

Impresión en DTF La impresión Direct Transfer to Film, o impresión directa sobre film, es una técnica que permite crear una especie de transfer digital que, al estar impreso y curado, se puede aplicar a través de transferencias de calor sobre todo tipo de textiles naturales, como el algodón, tencel o lino, y en textiles sintéticos, como el poliéster y el nylon.

Lo más novedoso de este método de impresión es el uso del color blanco en este tipo de impresoras, un elemento que descubre un sinfín de posibilidades para usar esta técnica sobre prendas de color, no solo en piezas blancas o de tonos claros, haciendo que los colores de la imagen sobre la prenda se vean más reales y vivos.

Otra de sus ventajas es la rapidez para crear transfers a todo color con calidad fotográfica en minutos. Las tintas DTF son muy elásticas y resistentes a los lavados. El Direct to Film también suele ser más accesible y rápido de confeccionar. Además, cuenta con una calidad fotográfica de más de 1.440 puntos por pulgadas para conseguir imágenes de calidad.

Imprimo DTF y sus posibilidades de impresión La impresión directa sobre film es la técnica ideal para los usuarios que deseen incluir en su negocio la personalización de camisetas y cualquier otro tipo de textil como cojines, bolsas, sudaderas, mascarillas, entre otros, realizando una inversión accesible.

La Imprimo DTF es la opción más recomendable cuando a impresiones Direct Transfer to Film se refiere. Con esta impresora, los usuarios pueden personalizar sus prendas de manera rápida y sencilla, a un precio reducido, con una calidad inigualable y un alto grado de adherencia gracias a la tecnología exclusiva Imprimo, avalada por sus 26 años de experiencia en el sector de máquinas de impresión de gran formato que se ajustan a cualquier necesidad, ofreciendo una solución completa en una industria que está en constante innovación.