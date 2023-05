Alia Therapeutics nombra Consejera Delegada a Letizia Goretti

Letizia Goretti es licenciada en Química por la Universidad de Perugia y comenzó su carrera en Bristol-Myers Squibb en Italia antes de trasladarse a The Janssen Pharmaceutical Companies, donde desempeñó varias funciones Alia Therapeutics, una start-up con sede en Trento especializada en tratamientos innovadores para enfermedades genéticas raras mediante la tecnología de edición genética de nueva generación, ha anunciado el nombramiento de Letizia Goretti como Consejera Delegada (CEO) y Directora del Consejo, con efecto inmediato.

Letizia, que se incorpora a Alia procedente de Johnson & Johnson, cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en ciencias de la vida. Aporta una amplia experiencia en actividades estratégicas, operativas, de I+D y comerciales en todo el sector, así como un historial de creación de asociaciones sólidas y de aportación de valor sostenible a las partes interesadas y a los pacientes.

En su anterior cargo como Directora Senior de Transacciones y Alianzas en el Centro de Innovación de Johnson & Johnson en Londres, dirigió los esfuerzos de asociación estratégica con el mundo académico, los empresarios, las industrias, las organizaciones gubernamentales y las organizaciones benéficas, centrándose en el desarrollo y la adopción de la genómica y las capacidades digitales para el descubrimiento y el desarrollo.

"El nombramiento de Letizia como CEO marca un importante paso adelante para Alia", ha declarado Paola Pozzi, socia de Sofinnova Partners. "Su experiencia integral y su capacidad de liderazgo, combinadas con su impulso para crear valor a través de la innovación, serán un gran catalizador para acelerar el crecimiento de Alia".

"Me fascina la oportunidad de trabajar con un equipo de científicos de vanguardia en la búsqueda del desarrollo de su innovadora plataforma para la medicina basada en CRISPR", dijo Letizia. "Estamos posibilitando novedosas estrategias de edición genética diseñadas para superar las limitaciones actuales y llevar más terapias a pacientes con enfermedades y afecciones desatendidas y actualmente intratables".

"Nuestro Consejo de Administración está encantado de nombrar a una líder como Letizia", dijo Silvano Spinelli, Presidente del Consejo de Administración. "Con su amplia trayectoria y su historial de creación de valor, está bien posicionada para guiar a Alia hacia un futuro brillante".

Letizia es licenciada en Química por la Universidad de Perugia. Comenzó su carrera en Bristol-Myers Squibb en Italia antes de trasladarse a The Janssen Pharmaceutical Companies, una unidad de Johnson & Johnson, donde desempeñó varias funciones con responsabilidades crecientes y alcance internacional en desarrollo empresarial, desarrollo CMC, gestión del ciclo de vida comercial y lanzamiento mundial de nuevos productos.

En abril, Alia anunció una ampliación de financiación inicial de 4,4 millones de euros liderada por Sofinnova Partners a través del Fondo Teletón Sofinnova. Otros inversores fueron Indaco Bio y un grupo de inversores italianos reunidos por Banor SIM y Banca Profilo.

Sobre Alia Therapeutics

Alia Therapeutics es una start-up biotecnológica italiana cuya misión es desarrollar tratamientos innovadores para enfermedades genéticas incurables utilizando la tecnología de edición de genes. La empresa fue fundada en octubre de 2018 por Anna Cereseto y un grupo de investigadores de CIBIO, el departamento de biotecnología de la Universidad de Trento, que descubrieron las tecnologías CRISPR centrales explotadas por la start-up. Más información en aliatherapeutics.com .

Sobre Sofinnova Partners

Sofinnova Partners es una empresa europea de capital riesgo líder en ciencias de la vida, especializada en asistencia sanitaria y sostenibilidad. Con sede en París, Londres y Milán, la empresa reúne a un equipo de profesionales de todo el mundo con sólidos conocimientos científicos, médicos y empresariales. Sofinnova Partners se dedica a la creación de empresas a lo largo de toda la cadena de valor de las inversiones en ciencias de la vida, desde la fase de semilla hasta las etapas posteriores.

Fundada en 1972, Sofinnova Partners es una empresa de capital riesgo profundamente arraigada en Europa, con 50 años de experiencia respaldando a más de 500 empresas y creando líderes de mercado en todo el mundo. En la actualidad, Sofinnova Partners gestiona más de 2.500 millones de euros. Para más información, visite: sofinnovapartners.com.

