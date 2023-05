La preocupante desprotección de las viviendas españolas ante el impresioning, por Vicente Camarasa Cerrajeros

De acuerdo con un informe realizado por el Ministerio del Interior, se produjeron 63.407 robos en las viviendas españolas durante el tercer trimestre del año 2022, con un aumento significativo de 9.000 delitos en comparación con el mismo período del año anterior. Según explican los especialistas en seguridad de Vicente Camarasa Cerrajeros, la falta de protección que la mayoría de las propiedades presenta, es una de las principales causas de este preocupante ascenso en el número de robos, puesto que más del 90 % de los hogares de España son fáciles de quebrantar.

Técnicas más utilizadas por los ladrones para entrar a las casas Hoy en día, se pueden identificar hasta 71 tipos de ataques a viviendas, de los cuales alrededor de 20 están relacionados con las puertas. Las técnicas más empleadas por ladrones diletantes son las mismas de antaño, siendo las de fuerza las más utilizadas por este tipo de ladrón no profesional, como es la extracción, apalancamiento o el fresado de cilindros. No obstante, según indica Vicente Camarasa Cerrajeros, son las técnicas de habilidad las que han sufrido un incremento importante, convirtiéndose en las principales formas de burlar la seguridad de las puertas de entrada de viviendas y comercios hoy día, métodos que permiten forzar los accesos de inmediato sin necesidad de esfuerzo y, lo que es más preocupante, sin hacer ruido ni dejar rastro.

Una de las técnicas más empleadas hasta hace pocos años, era el bumping, modalidad con la que los ladrones con la simple introducción de una llave manipulada en la cerradura y aplicando una serie de golpes conseguían alinear los pines del interior del cilindro y abrir la puerta en apenas unos minutos, sin daños aparentes. La popularidad de este procedimiento poco invasivo comenzó a debilitarse con la llegada de los bombines anti-bumping, pero los métodos empleados por ladrones para vulnerar puertas están en continua evolución y cada vez son más las técnicas sigilosas y peligrosas que ayudan a irrumpir a los intrusos en las viviendas españolas.

Impresioning, la nueva técnica de los ladrones El método impresioning es el procedimiento de robo en hogares más temido en la actualidad, debido a que es limpio, no deja señales y no produce ningún ruido. Esta técnica consiste en crear un molde o una copia del interior del bombillo introduciendo unas finas láminas junto a una llave plana. Una vez dentro, el delincuente mediante unos movimientos puede realizar un calco de la llave en cuestión de segundos y entrar a la vivienda y, lo que es más impresionante, pudiendo cerrar la puerta tras su salida como si nada hubiera sucedido. De ahí, que sean muchos los ciudadanos que no se dan cuenta de que han sido víctimas del impresioning hasta pasado un tiempo que se percatan de la desaparición de pertenencias personales, como joyas o dinero, y lo que hace que sea imposible identificar el uso de esta técnica.

Para concluir, el especialista de Vicente Camarasa Cerrajeros advierte de la importancia de revisar el cilindro de la puerta de entrada a la vivienda cada cinco o diez años con la finalidad de saber si estamos protegidos ante las técnicas de robo más innovadoras, además de realizar un correcto mantenimiento y prestar atención a la forma de torsión de la llave dentro de cilindro, ya que, si es giro se vuelve más difícil podría ser signo de intento de impresioning.