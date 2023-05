Schneider Electric ayuda a restaurar la catedral de Notre-Dame de París

La organización Rebuilding Notre-Dame de Paris y Schneider Electric firman un acuerdo de patrocinio. La colaboración incluye donaciones en especie y transferencia de conocimientos sobre las soluciones más avanzadas de gestión de la energía, representando la capacidad de Schneider Electric para apoyar este monumento histórico centenario Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y la institución pública encargada de la reconstrucción de Notre-Dame de París han firmado un acuerdo de patrocinio por el que Schneider se compromete a contribuir a la restauración de la catedral mediante donaciones en especies y la transferencia de competencias.

El incendio que dañó gravemente la catedral el 15 de abril de 2019 desencadenó una extraordinaria ola de solidaridad de la que Schneider Electric quiso formar parte. "Para Schneider Electric es algo natural participar en este tipo de acciones para lugares emblemáticos y prestigiosos, como hemos hecho en el pasado para la Comédie Française o la estación antártica", destacó Gilles Vermot-Desroches, Director de Ciudadanía y Asuntos Institucionales de Schneider Electric.

Soluciones avanzadas...

Para Notre-Dame de París, Schneider Electric se compromete a aportar su experiencia, sus equipos y sus soluciones de vanguardia. Schneider Electric suministrará todos los equipos de energía necesarios para la infraestructura: el centro de transformación, todos los armarios y cuadros eléctricos, así como sus componentes.

El acuerdo también incluye un sistema de gestión de edificios (BMS), es decir, todas las herramientas para la gestión de la energía y el control del consumo. Sensores, controladores, PLCs, buses de comunicación y software relacionados, que permitirán a los operadores de la catedral ajustar con precisión el uso y el consumo de energía del lugar. Schneider Electric va a suministrar también un inversor, un cuadro de distribución y el alumbrado de emergencia.

Además de los equipos, Schneider Electric es responsable del mantenimiento de los sistemas de distribución eléctrica de la infraestructura, así como del diseño, ingeniería, puesta en servicio y programación de los sistemas instalados y de la formación de los futuros usuarios.

... para un edificio único

Cédric Larcher, Senior Project Manager en Schneider Electric Francia, es responsable de la realización y el seguimiento del proyecto. Acostumbrados a proyectos a medida en entornos especiales, él y su equipo están encantados de trabajar en este proyecto que, además de prestigioso, resulta fuera de lo común. Esto se debe, por una parte, a la condición de monumento histórico de la catedral, que conlleva exigencias específicas, pero también por su envergadura, por las limitaciones logísticas, de espacio y de acceso (escaleras, sótanos, bóvedas, etc.) y por la complejidad del proyecto resultante.

"Para Schneider Electric, participar en la restauración de la catedral de Notre-Dame de París no es sólo una colaboración técnica, sino también humana", ha declarado Jean-Pascal Tricoire, Chairman y CEO de Schneider Electric. "Nos ofrece la oportunidad de implementar nuestras soluciones de gestión de la energía más innovadoras y seguras al servicio de un lugar emblemático y querido por los ciudadanos de Francia y de todo el mundo. Y este proyecto es también una aventura humana para los empleados que participarán en la obra".

"Agradecemos a Schneider Electric su apoyo en la restauración de Notre-Dame de París. La electrificación de este monumento es un reto importante para las obras que permitirán la reapertura de la catedral en 2024. Estamos encantados de poder aprovechar las innovadoras soluciones de gestión de la energía de Schneider Electric, que permitirán a los futuros operadores optimizar su consumo energético. Estamos comprometidos en integrar estos enfoques en la restauración de la catedral y nos complace contar con estos avances técnicos en el know-how francés al servicio de nuestro patrimonio", ha declarado Philippe Jost, Director General Deputy General Director de la Institución Pública para la Restauración de Notre-Dame de París.

Los trabajos in situ comenzarán dentro de unos meses y garantizarán el suministro eléctrico del recinto. El BMS permitirá controlar y optimizar el consumo energético del monumento, aportando innovaciones del siglo XXI a esta catedral, patrimonio mundial y obra maestra del arte medieval.