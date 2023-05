La relevancia de proteger los datos dentro de una compañía

Zerod es una comunidad de expertos en ciberseguridad en empresas. Se encargan de acercar los clientes a los expertos, dependiendo de las necesidades de los primeros y las capacidades de los segundos. Trabajan en áreas como el pentesting, uso de herramientas para aplicaciones de seguridad, consultoría y formación.

Con base en la experiencia que han acumulado durante sus años en el mercado, consideran esencial la protección de los datos dentro de una compañía. No hacerlo significa exponerse a incursiones maliciosas que podrían afectar la operación de la empresa e incluso acarrear consecuencias legales sumamente costosas.

Las pymes son las más asediadas Zerod advierte que el tema de la ciberseguridad en empresas cobra mayor importancia en las pymes, el sector productivo más vulnerable. En 2022, cuando se registraron en promedio unos 40.000 ataques al día, el 70 % de ellos tuvo como objetivo a pequeñas y medianas compañías.

A un coste promedio de 105.000 € por empresa, los ciberataques precipitaron el cierre de 6 de cada 10 compañías en un plazo de 6 meses. La razón de esa vulnerabilidad responde a que estos emprendimientos a menudo no cuentan con los protocolos necesarios para evitar la incursión de hackers. A veces, además, su personal tampoco cuenta con el adiestramiento para identificar y evitar el robo o secuestro de información.

El equipo de Zerod advierte que, por ello, las pequeñas y medianas empresas deben priorizar en ciberseguridad. Indican que el apoyo de profesionales como ellos puede protegerlas de una amplia gama de agresiones. Advierten que la inversión en estos servicios es mucho menor que pagar las consecuencias de una intrusión maliciosa que afecte la data empresarial.

Medidas de ciberseguridad Independientemente del tamaño, la contratación de especialistas es fundamental para mantener la ciberseguridad en empresas. Zerod menciona, por ejemplo, la capacidad de dar una rápida respuesta ante un incidente de seguridad. Otra ventaja es que estos expertos monitorizan y verifican continuamente los sistemas para detectar vulnerabilidades y así evitar grietas de ataques.

Un consultor de ciberseguridad en empresas puede mantener las condiciones para el cumplimiento de las regulaciones como GDPR (General Data Protection Regulation) vigente en Europa. Cumplir estos protocolos evita convertirse en objeto de sanciones que pueden significar multas costosas, superiores a lo que puede costar el servicio de ciberseguridad.

Finalmente, pero no menos importante, la ciberseguridad en empresas fortalece la gestión de la compañía. Esto permite generar un ambiente seguro que se traduce en mayor confianza de empleados, colaboradores, proveedores y también de los clientes. Esa consolidación de la confianza se refleja en una mayor protección a la reputación de la marca y, por supuesto, mejores ventas.