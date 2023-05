Las grandes productoras de videojuegos y la metodología que usan

Uno de los perfiles profesionales más requeridos por las productoras de videojuegos es el de concept artist o artista conceptual, ya que su trabajo es imprescindible a la hora de diseñar los personajes, entornos y complementos que formarán parte de la historia.

Además, el Concept Art también es utilizado en el mundo del cine, la animación y en otros campos donde hay procesos de producción, por lo que formarse en esta área ofrece múltiples salidas laborales.

Para ello, la Universal Arts School ofrece la posibilidad de realizar el Máster en Concept Art en modalidad presencial, telepresencial y online.

La importancia del Concept Art para las productoras de videojuegos El Concept Art es una rama del arte visual que busca solucionar problemas narrativos y estéticos con elementos visuales, creando imágenes y diseños que responden al look and feel de un proyecto. En este marco, esta disciplina cumple un rol cada vez más importante, no solo para las productoras de videojuegos y de cine, sino también en el mundo editorial, televisivo e incluso en la industria automovilística, ya que permite crear una representación de la forma de los distintos elementos que componen una historia.

A este respecto, un concept artist se encarga de combinar aspectos de dibujo, ilustración y diseño para desarrollar los personajes, los entornos y los diferentes complementos que se utilizarán en un videojuego, una película o una animación, comenzando a partir de un informe en el que se describe detalladamente cada uno de estos componentes.

Así, es posible crear un mundo profundo que ofrezca al espectador una experiencia multisensorial en la que la información visual funciona como un subtexto de la historia.

Formarse como concept artist, en Universal Arts School A través de sus tres modalidades, presencial, telepresencial y online, Universal Arts School ofrece al público el Máster en Concept Art, una formación disponible en español y en inglés para quienes anhelen trabajar en grandes empresas de ilustración, concept o cine, así como en productoras de videojuegos.

De esta manera, los alumnos podrán descubrir los trucos, claves y técnicas de los profesionales, aprendiendo a diseñar mundos reales, de fantasía y ficticios que podrán convertirse en videojuegos o producciones de cine y televisión.

Asimismo, a lo largo de los 3 módulos que componen este máster, los estudiantes conocerán las bases del dibujo, adentrándose en una extensa serie de conceptos para pasar al sombreado, color y textura de environments y personajes, finalizando con la creación de una reel y portafolio para presentar en estudios y productoras.

Con más de 2.500 puestos de empleos generados a partir de sus formaciones, Universal Arts School es una de las mejores opciones a la hora de prepararse para ser parte de una de las industrias más competitivas, innovadoras y exigentes.