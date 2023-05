Habilidades personales de gestión en innovación en el mundo de máquinas

En la era de la globalización, el gran flujo de información e inmediatez, la formación profesional y de gestión empresarial no solo es más accesible, sino también cada vez más demandada por las empresas.

Hoy en día, proliferan instituciones que brinda cursos, especializaciones y másteres bajo la modalidad online, la cual permite que personas de cualquier parte del mundo se puedan postular.

Sin embargo, cantidad no es sinónimo de calidad. Muchas de estas organizaciones no se encuadran bajo estándares o entidades internacionales, ni han conseguido distinciones o reconocimientos. Caso contrario es el de Empower Talent, que brinda una serie de prestigiosos másteres, entre ellos el Máster Business Adminsitration.

Una propuesta de formación completa, de la mano de Empower Talent Empower Talent es una empresa de tecnología vinculada a la educación y orientada a potenciar la formación profesional y empresarial. Su misión es dar respuesta a la necesidad de capacitación continúa que demanda el mundo en la actualidad. Para ello, brinda másteres y cursos bajo las modalidades online, presencial y blended y que han sido pensados para las exigencias del actual mundo laboral.

A su vez, sus propuestas brindan una experiencia de aprendizaje enriquecedora tanto a nivel teórico como práctico. Además, Empower Talent se ocupa de promocionar a sus estudiantes en puestos de trabajo.

Sobre el Master Business Administration Una de las propuestas más demandas en Empower Talent es el Master Business Administration (MBA) de UBI Business School. Este curso está diseñado para mejorar los conocimientos de gestión y las habilidades de liderazgo en un contexto cada vez más globalizado, interconectado y digital.

En este camino, el perfil del graduado en este máster es un líder con visión de futuro y conciencia sobre cómo las empresas crean valor y cuál es su impacto en el entorno, tanto económico como sociocultural. A su vez, los estudiantes aprenderán a desarrollar e implementar estrategias innovadoras con enfoque internacional a través de la formación en economía digital, en sostenibilidad y en la responsabilidad social y corporativa.

Cabe destacar que el Master Business Administration está dirigido a personas de grado o con cinco años de experiencia profesional y que cuenten con un nivel de inglés IELTS 6.0 o TOEFL IBT 7.2. Asimismo, se dicta bajo la modalidad online o de forma presencial en Bruselas.

En este sentido, el curso comprender 180 horas sincrónicas, más otras 180 horas asincrónicas. A su vez, es importante saber que los alumnos tienen la opción de estudiar un semestre adicional en cualquiera de las universidades extranjeras con las cuales tiene convenio.