La ciberseguridad ofensiva o hacking ético podría prevenir la quiebra de un negocio

Aunque el término “hacker” se ha visto oscurecido por las malas prácticas, no todo lo que rodea al término es negativo.

Existen expertos dedicados a esta área que emplean sus habilidades y conocimientos para ayudar a las empresas a poner a prueba sus mecanismos de seguridad, con el objetivo de identificar las vulnerabilidades de un sistema.

Esta práctica se conoce como hacking ético y en Auditech ofrecen un servicio especializado en esta área. De este modo, ayudan a detectar cualquier punto débil en la seguridad que pueda ser perjudicial para las organizaciones.

Técnicas de hacking para determinar las vulnerabilidades Los hackers éticos son expertos en ciberseguridad que irrumpen en los sistemas informáticos por petición de sus clientes. Esta variable se considera ética porque cuenta con el consentimiento previo por parte de la víctima, es decir, el cliente, para detectar las vulnerabilidades. El propósito de eso es comunicarlas a la empresa contratante para que conozcan qué no está funcionando y emprendan acciones que permitan evitar una catástrofe cibernética. Por ejemplo, el robo de información confidencial muy importante.

En Auditech se dedican al hacking ético, poniendo en marcha una serie de pruebas llamadas “test de penetración”. Por medio de estas, intentan burlar las vallas de seguridad de una compañía para poner a prueba la efectividad de su sistema o demostrar sus debilidades. En caso de encontrar algún error, dan la noticia a la empresa que los contrató redactando un informe completo. Además, ayudan en la búsqueda de soluciones para mejorar la ciberseguridad de la organización en cuestión.

¿Cómo trabaja Auditech el hacking ético? Auditech pone en marcha su servicio de seguridad ofensiva, específicamente en la modalidad de hacking ético, simulando un ataque realizado por cibercriminales que buscan comprometer gravemente la organización. Para ello, hacen uso de las técnicas poco conocidas o, incluso, diseñan nuevas aproximaciones que permitan poner a prueba las defensas de las organizaciones más seguras.

La duración de estos test puede variar entre unas pocas semanas o varios meses. Esto se debe a que no existe un objetivo determinado, sino que todo el sistema es susceptible a ataques y debe evaluarse. Por ello, los plazos se pactan previamente con los clientes, de acuerdo con el alcance del proyecto.

El equipo de Auditech trabaja de manera incansable para tomar el control de las empresas, empleando todos los recursos y técnicas actualizadas, persistiendo en la red hasta conseguir o demostrar que las compañías están protegidas en términos de ciberseguridad.