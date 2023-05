Franquicias rentables en el sector de la belleza que se encuentran al alza, con Lashes & Go

En el momento de invertir en una franquicia es fundamental escoger un sector y una empresa que estén en constante crecimiento y que permitan recuperar la inversión inicial del franquiciante, además de las ganancias esperadas.

Por ello, Lashes & Go ha implementado un modelo de negocio que le permite ofrecer franquicias rentables en el sector de la belleza, que se encuentra en alza.

Un centro de estética especializado en la mirada Lashes & Go nació en 2014 con el objetivo de ofrecer en España un servicio de calidad de extensiones de pestañas. Desde este primer momento, sus fundadoras han apostado por una estrategia de negocio dinámica que se diferencia del resto del sector. La misma es ideal para ayudar al proyecto a crecer de manera exponencial tanto dentro como fuera del territorio español. Para ello, han apostado por un servicio que tiene por objetivo embellecer la mirada, a través de la identidad propia de la marca, que se caracteriza por la estética industrial de sus locales, donde se combinan materiales tradicionales con tecnología de vanguardia para crear espacios únicos.

Gracias a su apuesta por la calidad y la especialización en el sector de la belleza, esta empresa ha crecido hasta poder ofrecer franquicias rentables para aquellos que deseen invertir en los servicios de belleza. Esto se debe a que este sector se encuentra en constante crecimiento, por lo que para esta empresa es importante ofrecer un modelo de negocio que además de poseer una alta rentabilidad con una inversión ajustada se encuentre a la vanguardia de las últimas técnicas y recursos empleados en el sector de la belleza.

Unirse a un sector en alza Las franquicias de Lashes & Go destacan dentro del sector de la belleza debido a que su proyecto se sustenta sobre los pilares de la búsqueda del local idóneo, la formación del personal, el control de calidad de los materiales y del servicio ofrecidos, la tecnología como aliada y el marketing especializado. Estos cinco pilares identifican a la marca y garantizan la rentabilidad de las inversiones realizadas por sus franquiciantes.

Sumado a ello, esta empresa se encuentra en constante crecimiento, habiendo sumado servicios como la manicura, la pedicura y la depilación facial para crear un catálogo atractivo para los clientes. La empresa considera a cada uno de sus miembros como un integrante de su familia, en la cual juegan un rol crucial sus clientes y sus intereses. Esto permite que su proyecto de negocios triunfe por sobre la competencia, ofreciendo franquicias que replican su exitoso modelo de negocios desde 2016, momento desde el cual han logrado expandirse sin importar las fronteras, llegando a Estados Unidos.

Gracias a su objetivo de ofrecer franquicias rentables mediante una identidad de negocio propio que posee un modelo firme y eficiente, Lashes & Go se destaca como una excelente opción a la hora de invertir en el sector de la belleza.