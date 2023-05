¿Dónde encontrar formaciones para ser diseñador web? Escuela de Diseño Web Estratégico

Dado que a través de ellas, se puede llegar más fácilmente al consumidor para ofrecerle productos y/o servicios, las páginas web son, hoy en día, un elemento esencial para cualquier negocio.

No obstante, para que un negocio pueda sacar el máximo partido de su espacio digital, las estrategias y el conocimiento en marketing digital son fundamentales, por lo que el diseño web estratégico es crucial. Es así como ha nacido la Escuela de Diseño Web Estratégico (EDWE), una plataforma de formación online, y la primera de habla hispana en esta modalidad. A través de esta escuela, personas sin conocimiento previo en programación podrán aprender cómo ser un diseñador web y vivir de ello.

Una escuela que impulsa a sus estudiantes a vivir del diseño web Para comenzar a formarse como diseñador web profesional en la EDWE, no hace falta tener conocimientos previos en programación. De hecho, todo el programa formativo de esta escuela está diseñado para que las personas puedan aprender desde cero y convertirse en verdaderos especialistas del diseño web no-code. Por otro lado, la escuela no solo trabaja para que el estudiante se convierta en un diseñador web estratégico, sino para que, además, pueda contar con los conocimientos necesarios para llevar su propio negocio con éxito y vivir del diseño web. Todo esto sin la necesidad de programar o saber código. Aprendiendo a diseñar páginas web con un sistema basado en herramientas digitales muy intuitivas, funnels o embudos de venta dentro de las páginas webs y otros muchos temas relacionados con el marketing digital. Asimismo, aprenderán diferentes técnicas y estrategias de captación, ventas, gestión de clientes y de procesos, y mucho más. Todas estas características hacen que este programa formativo sea ideal para quienes quieren emprender, pero que aún no tienen ni el conocimiento ni la capacidad para hacerlo.

Maca y Iago, los profesionales al cargo de EDWE, además de ser expertos en el diseño web, también son dos claros referentes en cuanto a emprendimiento digital. Ambos decidieron apostar por el mundo digital por todas las ventajas que ello conlleva, entre las cuales destaca el hecho de poder moverse libremente mientras aceptan nuevos proyectos. Por ello, los estudiantes de la formación que imparten, podrán ver reflejados en ellos un claro referente.

Metodología de aprendizaje actualizada La formación ofrecida por la Escuela de Diseño Web Estratégico constituye una excelente oportunidad para emprender y no tener que depender de trabajo por cuenta ajena. A estas alturas, muchas personas son conscientes de que ser diseñador web en la actualidad es una opción segura de trabajo y de buenos ingresos. De hecho, no solo se trata de un trabajo rentable, sino de un tipo de negocio online que ofrece libertad de horarios, libertad geográfica e incluso la tan ansiada libertad económica. Por lo tanto, los emprendedores que desean vivir de las nuevas tecnologías pueden aprovechar la formación ofrecida por la EDWE. De esta forma, podrán dar el salto a una fuente de ingresos interesante.

En esta escuela los estudiantes tendrán acceso a una metodología de aprendizaje actualizada y de vanguardia, es decir, nada de formación reglada u obsoleta. Entre otras cosas, aprenderán a crear una web WordPress personalizada desde cero, montar funnels y, al mismo tiempo, integrar herramientas estratégicas dentro del ecosistema WP. Además, aprenderán a captar de manera sencilla sus primeros leads y potenciales clientes, a ser visibles en el mundo online, conocer nuevas estrategias de captación, definir un negocio único y rentable mediante el diseño web, gestionar sus propios clientes y mucho más.

Como se puede ver, la formación para ser un diseñador web estratégico ofrecida por la EDWE, está basado en un sistema cuya experiencia, en el tiempo, ha demostrado que funciona y que es capaz de garantizar la libertad financiera. No en balde sus fundadores siguen teniendo su propio negocio de diseño web, llamado IdeandoAzul, del cual se nutren constantemente para mejorar la formación. Y es que, en esta escuela, saben muy bien que ahora mismo se está viviendo una auténtica revolución digital sin precedentes y, por lo tanto, hay que aprender a aprovecharla al máximo.

La Escuela de Diseño Web Estratégico tiene un sitio web en el que ofrece mucha más información acerca de la academia y de cómo puede ayudar al emprendedor su modelo de enseñanza práctica y no únicamente teórica. Quien lo desee, puede también desde allí inscribirse para dar el primer paso hacia un negocio seguro, rentable y con futuro.