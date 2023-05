Aumenta la preocupación por el sobrepeso y obesidad infantil en España

Un estudio llevado a cabo por la OMS antes de la pandemia posiciona a España como tercero entre los países con mayor tasa de sobrepeso infantil dentro de la UE, lo cual ha alertado a la población por el miedo a sufrir una “pandemia de sobrepeso”.

La Iniciativa de Vigilancia de la Obesidad (COSI, por sus siglas en inglés) realizó este estudio recogiendo datos de 33 países de la UE entre los años 2018 y 2020. Un total de 411.000 niños fueron analizados y los datos dejaban entrever el gran problema de peso en España

Chipre, Grecia, Italia y España son los países que encabezan la lista de la obesidad y el sobrepeso infantil. El informe se resumía en que casi un 40 % de los menores españoles entre seis y nueve años tienen sobrepeso, y el 16 % obesidad. Curiosamente, las cifras más altas se daban en niños, mientras que las más bajas en las niñas.

El país con el sobrepeso infantil más bajo es Tayikistán con un 6 %, mientras que en Chipre ronda el 43 %. Estas son las grandes diferencias entre los primeros y los últimos países de la lista, y ésto es lo que ha alertado a la población.

La importancia de los buenos hábitos alimenticios Los datos reflejan la situación en la que se encuentra España respecto a la buena alimentación y los hábitos de vida saludables años antes de la pandemia. Tras el Covid-19, la situación ha empeorado: sedentarismo y falta de actividad, alteración de los horarios del sueño, mala alimentación…

Teniendo en cuenta que España es el sexto peor país europeo en cuanto al consumo de hortalizas y verduras, pues solamente el 37 % de los niños come fruta a diario, los expertos buscan conseguir un estilo de vida y una alimentación saludable y sostenible.

Y es que muchos señalan a las grandes cadenas de supermercados como los principales implicados en cuanto al fomento del sobrepeso y la obesidad infantil.

Obesidad infantil e industria alimentaria Los intermediarios juegan un papel importante en la alimentación infantil, puesto que son los encargados de elegir qué alimentos se venden y cuáles no. Los supermercados tradicionales se han quedado atrás con los productos de las marcas de siempre, dando paso a los marketplaces de alimentación, como mentta.

Estos portales online cumplen la función de intermediarios entre el productor y el consumidor final. Ofrecen mayores ventajas a la hora de adquirir cualquier producto, pues dan visibilidad a los pequeños vendedores y sus marcas más naturales y los alimentos no pasan por ningún proceso de conservación.

mentta, un marketplace con grandes opciones mentta ofrece un amplio catálogo con productos para todos los tipos de alimentación: sin gluten, vegana, gourmet, complementos deportivos e, incluso, una sección especializada en productos infantiles, donde se pueden encontrar pouches y potitos, cereales en polvo, snacks saludables y lotes de pescados para niños.

Con numerosas tiendas especializadas en la alimentación infantil, la oferta de productos para niños aumenta en este tipo de marketplace, dando lugar a una mayor libertad en la elección por una alimentación saludable, así como una gran cantidad de productos naturales para niños.

Paliar los efectos que ha causado la pandemia en cuanto a la alimentación infantil y al estilo de vida es un proceso complicado, pero los marketplaces como mentta continúan facilitando el proceso, vendiendo todo tipo de alimentos nuevos, de proximidad y naturales, directos del pequeño productor.