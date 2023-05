¿Cuáles son los mitos y verdades del ahorro a largo plazo?

Cuando se habla de ahorro, muchas personas no piensan en el largo plazo, sino que ahorran para resolver necesidades del presente o prácticamente inmediatas, dejando lo demás para otra ocasión.

De hecho, con respecto al ahorro a largo plazo, actualmente, existen muchos mitos y verdades que giran alrededor de este concepto. No obstante, cambiar la mentalidad y aprender sobre cómo ahorrar a largo plazo es sumamente necesario, especialmente en tiempos como los actuales. Los siguientes son algunos de los mitos y verdades más comunes acerca del ahorro a largo plazo, recopilados por Finanfox, una firma especializada en planificación financiera e inversión.

Mitos y verdades más comunes sobre el ahorro a largo plazo Está demostrado que el ahorrador promedio español tiende a ser muy conservador, con lo cual tiende a ahorrar a corto plazo. Gran parte de esto se debe, entre otras cosas, a que muchas personas tienen falsas creencias sobre el ahorro a largo plazo o, sencillamente, no saben cómo ahorrar. Algunos de los mitos sobre esta forma de ahorro es que no es necesario ahorrar a largo plazo porque se tiene una jubilación o pensión asegurada por parte del Estado. La realidad, en este caso, es que durante los últimos años, los fondos de la Seguridad Social han disminuido, por lo que es ideal ahorrar para complementar la pensión. Otro de los mitos más extendidos es que el ahorro a largo plazo es para los ricos, cuando, en realidad, todas las personas pueden destinar, en la medida de sus posibilidades, una partida para el ahorro, por pequeña que sea.

Otra falacia es que es más seguro tener los ahorros en un depósito que en un fondo de inversión, pero la verdad es que el dinero puesto en un fondo de inversión está siempre protegido y custodiado aparte de una entidad bancaria. Un último mito que se puede mencionar es que el ahorro o la inversión a largo plazo no genera ganancias significativas, cuando en realidad se puede lograr un buen rendimiento dependiendo de la cantidad y de las condiciones ofrecidas por la institución financiera.

La necesidad de contar con asesoramiento experto Muchas veces, las personas terminan creyendo estos mitos, principalmente, por falta de conocimientos financieros básicos. Y es que, en efecto, la falta de cultura financiera es la principal responsable de muchas malas decisiones respecto al dinero. Es por eso que ya sea para ahorrar o invertir a largo plazo, lo ideal es contar con asesoría profesional que ayude a tomar las mejores decisiones según las necesidades específicas de cada uno. De esta manera, es más fácil entender cómo ahorrar y obtener mayor rendimiento y beneficios del dinero. Si ese es el caso, una buena alternativa es contar con Finanfox, una plataforma especializada en planificación financiera que garantiza la ayuda oportuna y necesaria para sacar el máximo partido a los ahorros.

A través del sitio web de Finanfox se puede reservar una reunión gratuita para evaluar el perfil de ahorro del usuario. De esta manera, podrá comenzar a tomar las decisiones correctas y necesarias para un ahorro fructífero para el futuro.